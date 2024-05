Sebastian Szymański znajduje się na radarze czołowych klubów w Europie. Jednak według informacji serwisu "takvim.com.tr", ofertę za Polaka wysłała do Fenerhahce Fiorentina.

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Fiorentina czarnym koniem w walce o Polaka?

Sebastian Szymański od momentu przeprowadzki do ligi tureckiej z Feyenoordu w poprzednim letnim okienku transferowym spisuje się fantastycznie i jest jedną z najważniejszych postaci zespołu Fenerhahce. Reprezentant Polski dotychczas zdobył 12 goli i zanotował 18 asysty w 52 meczach w barwach ekipy ze Stambułu. To wynik bardzo dobry, a właściwie wręcz fantastyczny, nawet biorąc pod uwagę ostatnie słabsze występy. Niemniej nie może dziwić ogromne zainteresowanie byłym graczem Legii Warszawa na europejskim rynku transferowym. W kontekście klubów, które miałyby próbować sprowadzić Polaka do siebie wymienia się największych gigantów, jak Liverpool, Tottenham czy Napoli.

Teraz jednak turecki serwis “takvim.com.tr” zaskoczył informacjami na temat oferty, która miała wpłynąć od nieco mniejszego gracza, a mianowicie Fiorentiny. Klub z górnej części tabeli Serie A wysłał już ofertę do Fenerhahce opiewającą na około 12 milionów euro. Wcześniej jednak Turcy wielokrotnie zaznaczali, że rozmowy na temat sprzedaży Szymańskiego mogą rozpocząć od kwoty 20 milionów. Stąd też można domniemywać, że zostanie ona wkrótce odrzucona.

Niemniej wydaje się, że od przyszłego sezonu 25-latek będzie kontynuował swoją karierę w innym, mocniejszym zespole aniżeli ekipa znad Bosforu. Jego obecna umowa wygasa dopiero wraz z końcem czerwca 2027 roku, ale jeśli Turcy zobaczą dobrą okazję do zarobku, to z pewnością nie będą mogli się jej zbyt długo opierać. Serwis “Transfermarkt” wycenia Szymańskiego na równo 20 milionów euro.

