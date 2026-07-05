Guardiola otrzymał ofertę pracy od Interu Miami. Natychmiast zdecydował

Pep Guardiola miał otrzymać ofertę pracy od Interu Miami, ale zdecydował się ją jednak odrzucić ze względu na chęć odpoczęcia od futbolu. Informacje w tej sprawie przekazał "Daily Mirror".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola odrzucił ofertę pracy Interu Miami

Pep Guardiola już kilka tygodni temu oficjalnie poinformował, że wraz z końcem sezonu pożegna się z zespołem Manchesteru City. Tak też się stało, a ostatni dni jego pracy w klubie były niezwykle emocjonujące. Trudno się jednak dziwić, Hiszpan z zespołem Obywateli wygrał wszystko, co było do wygrania. Dość powiedzieć, że poprowadził zespół w sumie w 593 meczach. To wynik, który robi wrażenie, ale gablota pucharów także.

Niemniej okazuje się, że szkoleniowiec szybko mógłby wrócić do pracy i walczyć o kolejne sukcesy. Według informacji przekazanych przez serwis „Daily Mirror”, Pep Guardiola otrzymał ofertę pracy od Interu Miami. Amerykański klub chciałby go zatrudnić w roli szkoleniowca swojego zespołu, ale Hiszpan odmówił. Jak przekazano, Guardiola chce skupić się obecnie na odpoczynku po wyczerpujących latach pracy.

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Z Manchesterem City Guardiola sięgnął po Ligę Mistrzów, sześciokrotnie wygrał Premier League, dołożył do tego Superpuchar UEFA, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz pięć pucharów Ligi Angielskiej, trzy Puchary Anglii, a także trzy Superpuchary Anglii. Nie może więc dziwić chęć odpoczynku po takich sukcesach.

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