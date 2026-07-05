Manchester United chce gwiazdę Chelsea. Trzeba sięgnąć głęboko do portfela

13:25, 5. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  The Guardian

Manchester United może dokonać głośnego transferu. Prosto z Chelsea. Na ich celowniku znalazł się Andrey Santos. The Blues oczekują za swojego zawodnika aż 50 milionów funtów - donosi "The Guardian".

Michael Carrick
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Andrey Santos celem Manchesteru United

Manchester United nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Władze klubu intensywnie pracują nad wzmocnieniem środka pola, a jednym z głównych kandydatów do transferu jest Andrey Santos z Chelsea. Według informacji przekazanych przez „The Guardian”, Brazylijczyk od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją skautów Czerwonych Diabłów.

Chelsea nie zamierza jednak oddawać swojego zawodnika za bezcen. Londyński klub wycenił 21-letniego pomocnika na około 50 milionów funtów. To właśnie taka kwota ma być punktem wyjścia do ewentualnych negocjacji z zainteresowanymi klubami. Co ciekawe, sam Andrey Santos ma być otwarty na zmianę otoczenia.

BONUS 400 PLN za poprawny TYP NA GOLA Brazylii z Norwegią. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester United zatem faktycznie może pozyskać Brazylijczyka. Na ten moment nie wiadomo, czy Czerwone Diabły zdecydują się spełnić oczekiwania finansowe Chelsea. Jedno jest jednak pewne – Andrey Santos pozostaje jednym z priorytetów transferowych Czerwonych Diabłów, a jego przyszłość może być jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.

Andrey Santos w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania w koszulce Chelsea. Brazylijski pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości