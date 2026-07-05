Manchester United może dokonać głośnego transferu. Prosto z Chelsea. Na ich celowniku znalazł się Andrey Santos. The Blues oczekują za swojego zawodnika aż 50 milionów funtów - donosi "The Guardian".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Andrey Santos celem Manchesteru United

Manchester United nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Władze klubu intensywnie pracują nad wzmocnieniem środka pola, a jednym z głównych kandydatów do transferu jest Andrey Santos z Chelsea. Według informacji przekazanych przez „The Guardian”, Brazylijczyk od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją skautów Czerwonych Diabłów.

Chelsea nie zamierza jednak oddawać swojego zawodnika za bezcen. Londyński klub wycenił 21-letniego pomocnika na około 50 milionów funtów. To właśnie taka kwota ma być punktem wyjścia do ewentualnych negocjacji z zainteresowanymi klubami. Co ciekawe, sam Andrey Santos ma być otwarty na zmianę otoczenia.

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Manchester United zatem faktycznie może pozyskać Brazylijczyka. Na ten moment nie wiadomo, czy Czerwone Diabły zdecydują się spełnić oczekiwania finansowe Chelsea. Jedno jest jednak pewne – Andrey Santos pozostaje jednym z priorytetów transferowych Czerwonych Diabłów, a jego przyszłość może być jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.

Andrey Santos w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania w koszulce Chelsea. Brazylijski pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.