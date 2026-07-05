Virgil van Dijk tego lata może zmienić barwy klubowe. Liverpool już podjął decyzję w sprawie swojego kapitana. Holender przestał być nietykalny, a The Reds rozważą oferty transferowe - donosi "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool może sprzedać Virgila van Dijka! Decyzja podjęta

Virgil van Dijk ostatnio zaczął być łączony z transferem. Holender znalazł się bowiem na celowniku AC Milanu. Wydawało się, że są to jedyne plotki, a Liverpool wyśmieje każdą propozycję. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że The Reds zmienili zdanie. Kapitan przestał być nietykalne, a władze z Anfield Road rozważą każdą ofertę transferową.

Taka decyzja Liverpoolu jest z pewnością dla wszystkich szokiem. AC Milan natomiast ma teraz zielone światło, aby spróbować pozyskać Virgila van Dijka. Holender ma już swoje lata na karku, ale jest wciąż czołowym defensorem na świecie. Trudno dziś sobie wyobrazić stopera w innym klubie. Los zawodnika leży w rękach angielskiego giganta.

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Na ten moment nie znamy więcej informacji w tej sprawie. Nie wiemy, ile Liverpool oczekiwałby za Virgila van Dijka. Z pewnością nie będzie to specjalnie wygórowana kwota. Kontrakt doświadczonego defensora obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, więc The Reds mają teraz ostatni dzwonek, aby zarobić na jego odejściu.

Virgil van Dijk w poprzednim sezonie 55 spotkań w koszulce Liverpoolu. Kapitan The Reds zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.