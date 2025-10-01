Liverpool stracił ważnego piłkarza. Kontuzja przed hitem z Chelsea

Liverpool w sobotę zmierzy się z Chelsea w hicie Premier League. Wiadomo, że w spotkaniu nie wystąpi Alisson Becker. Bramkarz doznał kontuzji w meczu z Galatasaray w Lidze Mistrzów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alisson kontuzjowany! Opuści mecz Chelsea – Liverpool

Liverpool nie zaliczy ostatnich kilku dni do udanych. W poprzedni weekend mistrzowie Anglii przegrali z Crystal Palace (1:2). Natomiast we wtorek musieli uznać wyższość Galatasaray, przegrywając (0:1). Porażka z niżej notowanym rywalem, to tylko część zmartwień dla kibiców The Reds. Przedwcześnie spotkanie zakończył Alisson Becker, który opuścił boisko w 56. minucie z powodu kontuzji.

Na ten moment nie wiadomo, jak groźny jest uraz bramkarza. Więcej informacji Liverpool uzyska po przeprowadzeniu szczegółowych badań. Natomiast pierwsze prognozy nie są zbyt dobre. Brazylijczyk na pewno opuści zbliżający się hit w Premier League z Chelsea. „To nigdy nie jest dobry znak, gdy piłkarz musi zakończyć grę w ten sposób. Alisson nie będzie mógł wystąpić w sobotę” – powiedział Arne Slot.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Warto dodać, że Alisson należy do zawodników, których często łapią kontuzję. W poprzednim sezonie opuścił łącznie aż 31 spotkań. Z kolei w kampanii 2023/2024 z powodu urazów ominął 19 meczów. W najbliższym starciu z The Blues między słupkami zastąpi go Giorgi Mamardashvili. Dla gruzińskiego golkipera będzie to debiut w Premier League w koszulce Liverpoolu.

Alisson trafił na Anfield Road latem 2018 roku za 72 mln euro. Łącznie wystąpił w 307 meczach, w których 129 razy zachował czyste konto. Jego kontrakt wygasa w połowie 2027 roku.