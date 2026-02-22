Liverpool zrobił swoje. Slot widzi jednak problem

21:25, 22. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  BBC Sport

Liverpool skromnie pokonał Nottingham Forest (1:0) w niedzielnym spotkaniu Premier League. Po zakończeniu rywalizacji krytyki w kierunku swojej drużyny nie szczędził Arne Slot.

Arne Slot
Obserwuj nas w
fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne slot nie gryzł się w język

Liverpool wygrał w niedzielę swoje trzecie z rzędu spotkanie, licząc wszystkie rozgrywki. Ekipa z Anfield Road poradziła sobie z Nottingham Forest. Jedynego gola w meczu strzelił Alexis Mac Allister. Tymczasem po zakończeniu rywalizacji głos zabrał menedżer The Reds.

– To drobne szczegóły zadecydowały o wszystkim. W pierwszej połowie mieliśmy ogromne problemy. Mieliśmy szczęście, że strzeliliśmy gola w doliczonym czasie gry. Jedyne, co mi się podobało w pierwszej połowie, to nasza obrona w polu karnym. W drugiej połowie graliśmy inaczej. Staraliśmy się dodać trochę świeżości, wprowadzając skrzydłowych, co doprowadziło do nieuznania naszej pierwszej bramki – mówił Arne Slot cytowany przez BBC Sport.

– W tym sezonie widziałem, jak bronimy jeszcze gorzej w polu karnym. Być może wynika to z jakości gry Forest. Jestem zaskoczony ich obecną pozycją w tabeli. Nie pozwoliliśmy na stworzenie wielu naprawdę groźnych sytuacji, ale zbyt często traciliśmy piłkę – zaznaczył Holender.

Liverpool dzięki wygranej z Nottingham ma na swoim koncie 45 punktów. To efekt trzynastu zwycięstw, sześciu remisów i ośmiu porażek. W niedzielę The Reds zaliczyli trzecie z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Swój kolejny mecz ekipa z Anfield Road rozegra w roli gospodarza, mierząc się z West Ham United Spotkanie odbędzie się 28 lutego, w sobotę o godzinie 16:00.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź