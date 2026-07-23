Bruno Guimaraes jest celem transferowym Arsenalu. Jak się okazuje, gwiazda Newcastle United może wylądować w innym klubie z Londynu. Brazylijczyk znalazł się na celowniku Chelsea - informuje Ekrem Konur.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Chelsea chce Bruno Guimaraesa

Bruno Guimaraes tego lata może być bohaterem głośnej przeprowadzki. Pomocnik od dłuższego czasu znajduje się na transferowej liście życzeń Arsenalu. Mistrzowie Anglii widzą w reprezentancie Brazylii idealne wzmocnienie środka pola i są zdeterminowani, aby sprowadzić go jeszcze podczas letniego okienka transferowego. Tymczasem Ekrem Konur zdradza, że do walki o podpis zawodnika Newcastle United włączyła się Chelsea.

Wspomniane źródło zdradza, że The Blues bacznie monitorują sytuację Bruno Guimaraesa i niewykluczone, że wkrótce podejmą konkretne działania. Arsenal pozostaje jednak na prowadzeniu w wyścigu o Brazylijczyka. Kanonierzy złożyli ostatnio ofertę opiewającą na 80 milionów euro oraz dodatkowe pięć milionów w formie bonusów.

Newcastle United nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim liderem. Władze Srok wyceniły Bruno Guimaraesa na około 93 miliony euro. Sam zawodnik ma być otwarty na zmianę klubu i przenosiny do Arsenalu, ale jeśli Chelsea zdecyduje się przebić ofertę lokalnego rywala, walka o podpis Brazylijczyka może nabrać jeszcze większych rumieńców. Najbliższe tygodnie pokażą, kto finalnie wygra walkę o reprezentanta Canarinhos.

Dotychczas Bruno Guimaraes rozegrał 195 spotkań w koszulce Newcastle United. Brazylijczyk strzelił 31 goli, a także zaliczył 32 asysty.