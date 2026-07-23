Liverpool przedłużył kontrakt z golkiperem. Oficjalny komunikat

Freddie Woodman nadal będzie zawodnikiem Liverpoolu. 29-letni bramkarz właśnie podpisał bowiem nowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Freddie Woodman na dłużej w Liverpoolu

Liverpool poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Freddiem Woodmanem. 29-letni bramkarz podpisał nową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. Tym samym angielski klub zabezpieczył przyszłość doświadczonego golkipera na kolejne sezony. Warto przypomnieć, że poprzednie porozumienie między stronami wygasało w połowie 2027 roku.

Tak więc Woodman nadal będzie pełnił rolę trzeciego bramkarza Liverpoolu. – Jestem niezwykle szczęśliwy z podpisania nowego kontraktu. Liverpool zaproponował mi pozostanie na dłużej, co było dla mnie fantastyczną wiadomością. Czuję ogromną dumę z możliwości dalszego reprezentowania tego wyjątkowego klubu. Ja i moja rodzina jesteśmy tym zachwyceni – powiedział doświadczony golkiper.

Woodman jest zawodnikiem Liverpoolu od lipca 2025 roku, kiedy trafił na Anfield Road na zasadzie wolnego transferu z Preston North End. Urodzony w Londynie bramkarz rozegrał w poprzednim sezonie cztery spotkania, wpuszczając siedem bramek. Mierzący 188 centymetrów golkiper liczy, że również w nadchodzącej kampanii otrzyma swoje szanse, tym razem pod wodzą nowego szkoleniowca ekipy The Reds – Andoniego Iraoli.