Real Madryt w najbliższych dniach miał sprzedać Gonzalo Garcię. Hiszpański napastnik był o krok od przenosin do Fulham. Jak się okazuje, Królewscy zablokowali ten transfer - donosi "Standard Sport".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Gonzalo Garcia nie wzmocni Fulham! Real Madryt blokuje transfer

Real Madryt nie zakończył jeszcze kompletowania kadry na sezon 2026/27. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że może dojść do rozstania. Gonzalo Garcia negocjował możliwość dołączenia do Fulham. Strony były już bliskie zawarcia umowy, ale wszystko się wysypało. Z informacji przekazanych przez „Standard Sport” dowiadujemy się, że Królewscy zablokowali odejście hiszpańskiego napastnika.

Szkoleniowcem Fulham jest Alvaro Arbeloa, który bardzo dobrze zna walory piłkarskie Gonzalo Garcii. To właśnie trener naciskał na jego transfer, ale finalnie angielski zespół musi obejść się smakiem. Trudno powiedzieć, dlaczego Real Madryt nie zgodził się na odejście Hiszpana. Zawodnik poszukuje nowego pracodawcy, po tym jak nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w składzie Królewskich.

Fulham całkowicie zrezygnowało już z Goncalo Garcii. Władze angielskie klubu rozpoczęły od nowa poszukiwanie napastnika. Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, więc zespół z Craven Cottage musi się pospieszyć. Czas pokaże, który snajper finalnie trafi do zespołu prowadzonego przez Alvaro Arbeloę.

Gonzalo Garcia dotychczas rozegrał 51 spotkań w koszulce Realu Madryt. Hiszpański napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 13 trafień, a także zaliczył pięć asyst.