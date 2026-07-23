Camavinga łączony z europejską potęgą. Real gotowy na sprzedaż

Eduardo Camavinga może rozstać się z Realem Madryt w letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, Chelsea ma chrapkę na pozyskanie 23-letniego pomocnika.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Chelsea chce sprowadzić Eduardo Camavingę

Eduardo Camavinga może opuścić Real Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego. Choć 23-letni pomocnik chciałby kontynuować karierę w barwach ekipy Królewskich, to nowy szkoleniowiec Jose Mourinho podobno nie widzi dla niego miejsca w swoim projekcie i preferowałby sprowadzenie Rodriego. Francuz może więc rozważyć zmianę otoczenia, aby regularnie występować w podstawowym składzie.

Mierzący 182 centymetry pomocnik nie narzeka na brak propozycji. W ostatnich tygodniach łączono go z Manchesterem United, Manchesterem City oraz Arsenalem. Jak przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur, do grona zainteresowanych klubów dołączyła również Chelsea. Nowy trener drużyny The Blues – Xabi Alonso – podobno chętnie ponownie podjąłby współpracę z reprezentantem Francji.

Camavinga trafił do Realu Madryt latem 2021 roku ze Stade Rennes za 31 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 223 spotkania, zdobył sześć bramek i zanotował jedenaście asyst. W barwach zespołu Los Blancos wywalczył między innymi dwie Ligi Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie jego wartość rynkową na około 50 milionów euro.