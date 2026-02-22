Barcelona znów na czele. Flick podsumował bez emocji

FC Barcelona w niedzielnym spotkaniu ligi hiszpańskiej pokonała Levante UD (3:0) w roli gospodarza. Po zakończeniu rywalizacji kilka zdań na temat meczu wyraził Hansi Flick.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick podsumował mecz Barcelony z Levante

FC Barcelona wykorzystała sobotnie potknięcie Real Madryt w La Liga i pokonała Levante (3:0). Tym samym Katalończycy mają na swoim koncie 61 punktów. Jednocześnie ekipa z Camp Nou wróciła na zwycięskie tory po przegranej z Girona FC (1:2). Swoją oceną po spotkaniu podzielił się szkoleniowiec Barcy.

– Zdobycie bramki na początku meczu było naprawdę ważne. Byliśmy pewni siebie od samego początku. Myślę, że z każdą minutą graliśmy coraz lepiej i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Kiedy gra się przeciwko tak silnej obronie, pomocnicy muszą atakować. Musieliśmy znaleźć rozwiązania na lewym skrzydle. Zdobycie takiej bramki było wspaniałe – powiedział Hansi Flick cytowany przez „Markę”.

– Joao Cancelo zagrał fantastyczny mecz. Znaliśmy jego klasę, stworzył kilka świetnych okazji, zwłaszcza w pierwszej połowie. Właśnie tego od niego oczekuję – zaznaczył Niemiec.

– Ważne, że znów jesteśmy na prowadzeniu. To bardzo dobrze – podsumował trener.

Tymczasem już za tydzień ciekawe wyzwanie przed Barceloną. Drużyna Flicka zmierzy się w roli gospodarza z Villarreal CF. Spotkanie odbędzie się w ostatnim dniu lutego o godzinie 16:15. Kilka dni później Barca zagra z kolei w Puchar Króla z Atlético Madryt. Stawką tej potyczki będzie awans do finału krajowego pucharu, w którym zwycięzca zmierzy się z lepszym z pary Real Sociedad – Athletic Bilbao.