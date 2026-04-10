Liverpool nadal w kryzysie. Władze klubu zdecydowały ws. Slota

09:16, 10. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło:  The Telegraph

Liverpool poniósł trzy porażki z rzędu we wszystkich rozgrywkach i jest blisko odpadnięcia z Ligi Mistrzów. Jak przekonuje "The Telegraph", posada Arne Slota nie jest zagrożona.

Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot na ten moment bezpieczny na Anfield

Liverpool od kilku tygodni przeżywa wyraźne problemy z formą. Ostatnie zwycięstwo The Reds w Premier League miało miejsce 28 lutego. Obecnie mistrzowie Anglii zajmują piąte miejsce w tabeli. Zespół prowadzony przez Arne Slota rywalizuje również w Lidze Mistrzów.

W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Liverpool przegrał na wyjeździe z Paris Saint-Germain (0:2) na Parc des Princes. W brytyjskich mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości trenera. Pojawiły się doniesienia, że Slot mógłby stracić stanowisko w przypadku odpadnięcia z Ligi Mistrzów.

Jak teraz podaje „The Telegraph”, władze Liverpoolu mają pozostawać wierne swojej strategii, opartej na cierpliwości i stopniowej przebudowie zespołu. Dlatego pozycja holenderskiego menedżera nie jest obecnie zagrożona. Działacze mają być przekonani, że projekt potrzebuje czasu, a trener powinien otrzymać wsparcie oraz możliwość dalszego kształtowania kadry zgodnie ze swoją wizją.

W klubowych gabinetach doceniane są przede wszystkim metody pracy Slota. Wrażenie robią dążenie do budowania nowoczesnego, ofensywnego stylu gry oraz spokój w kontaktach z mediami nawet w trudnych momentach sezonu. Przypomnijmy, iż Liverpool z Arne Slotem rozpoczął współpracę przed sezonem 2024/2025. 47-latek już w pierwszym roku pracy sięgnął po mistrzostwo kraju. Holender wcześniej prowadził m.in. Feyenoord Rotterdam oraz AZ Alkmaar.

