Liverpool ma dość spory problem tuż przed meczem z Manchesterem United. Kontuzji nabawił się bowiem Ibrahima Konate. Defensor opuścił już zgrupowanie reprezentacji Francji - donosi "Sky Sports".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Ibrahima Konate kontuzjowany

Liverpool znakomicie rozpoczął ten sezon. Jednak tuż przed październikową przerwą reprezentacyjną drużyna prowadzona przez Arne Slota złapała zadyszkę. W ostatnim meczu mistrzowie Premier League okazali się gorsi od Chelsea (1:2). Teraz przed The Reds czeka równie ciężkie zadanie, ponieważ zmierzą się w derbach z Manchesterem City.

Tymczasem z obozu Liverpoolu napływają niepokojące informacje. Otóż wirus FIFA dopadł obecnych mistrzów Anglii. Serwis „Sky Sports” zdradził, że zgrupowanie reprezentacji Francji przedwcześnie opuścił Ibrahima Konate. Defensor nabawił się bowiem kontuzji uda. Obecnie nie jest znany stan zdrowia 26-latka. Zawodnik zapewne przejdzie szczegółowe badania po powrocie do klubu.

Strata Ibrahimy Konate jest niewątpliwie olbrzymim ciosem dla Arne Slota. Jeśli reprezentant Francji nie zdoła wyleczyć urazu, to Liverpool przystąpi do rywalizacji z Manchesterem United jedynie z dwoma środkowymi obrońcami. A są to Virgil van Dijk oraz Joe Gomez. Brak 26-latka może być problematyczny dla The Reds.

Ibrahima Konate reprezentuje barwy Liverpoolu od 2021 roku. Dotychczas reprezentant Francji rozegrał 142 spotkania w koszulce angielskiego zespołu. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.