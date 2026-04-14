Liverpool bliski porozumienia z obrońcą. Wieloletni kontrakt

22:01, 14. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Źródło: Fabrice Hawkins

Liverpool jest coraz bliżej porozumienia ws. nowego kontraktu, który podpisać ma Ibrahima Konate. Według informacji, które przekazał Fabrice Hawkins, chodzi nawet o pięcioletnią umowę.

Arne Slot
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Konate coraz bliżej pozostania w Liverpoolu na kolejne lata

Liverpool w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Właściwie nie ma żadnych wątpliwości, że zmierzający powoli ku końcowi kampania będzie spisana przez fanów na straty. Dlatego też wszyscy zaczynają myśleć o tym, co czeka The Reds w nowych rozgrywkach, a te przecież zapowiadają się równie emocjonująco i trudno dla klubu z Anfield.

Przede wszystkim dyskusja ogniskuje się wokół posady Arne Slota, ale sam szkoleniowiec nie gra, ważni są też piłkarze. Dlatego też fanów ucieszyć mogą wieści o zbliżającym się wyczekiwanym przedłużeniu kontraktu przez Ibrahimę Konate. Francuz od jakiegoś czasu łączony był z odejściem z Liverpoolu, ale według informacji, które przekazał Fabrice Hawkins, defensor jest bliski uzgodnienia nowego kontraktu. Ma to być umowa na najbliższe cztery lub nawet pięć lat.

Ibrahima Konate w tym sezonie rozegrał w sumie 44 spotkania, w których zdobył dwie bramki. Do Liverpoolu trafił z RB Lipsk za kwotę 40 milionów euro. Obecnie jego wycena według serwisu „Transfermarkt” to 50 milionów euro. Łącznie w barwach zespołu z Anglii 26-latek rozegrał 176 spotkań. Na jego koncie jest także blisko 30 gier w narodowych barwach Trójkolorowych.

