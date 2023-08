fot. Imago/Sports Press Photo Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium pracuje nad transferem Harry’ego Kane’a

Gary Lineker uważa, że napastnik powinien odejść z Tottenhamu

Do tej pory Koguty nie przyjęły żadnej oferty

Tottenham straci największą gwiazdę?

Saga dotycząca przyszłości Harry’ego Kane’a ciągnie się od kilku miesięcy. Tego lata Anglik jest bliższy wyprowadzki z Londynu bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Do tej pory łączono go z przeprowadzką do Manchesteru United, Paris Saint-Germain lub Realu Madryt. W tej chwili najbliżej pozyskania gwiazdora Premier League jest Bayern Monachium. Sam zainteresowany jest zdeterminowany, aby dołączyć do niemieckiego giganta.

Tottenham ma świadomość, że Kane chce transferu, a brak sprzedaży tego lata poskutkuje stratą za rok. Problem w tym, że wówczas napastnik odejdzie za darmo, gdyż wygaśnie jego kontrakt.

Ostatnia oferta Bayernu miała wynieść łącznie około 120 milionów euro, wliczając w to wszelakie bonusy. To kwota, która najprawdopodobniej zostanie zaakceptowana przez władze Tottenhamu. W temacie reprezentanta Anglii wypowiedział się legendarny Gary Lineker, który doradza mu przenosiny do Bawarczyków.

– Myślę, że Harry Kane opuści Tottenham, powinien to zrobić. Przyszedł na to właściwy czas, a poza tym zgłosił się po niego odpowiedni klub. Monachium to wspaniałe miasto, a Bayern to jeden z największych klubów na świecie. Myślę, że chce odejść i że tak się stanie.

– Piłka nożna polega na zdobywaniu wyróżnień drużynowych, a nie biciu rekordów indywidualnych. Nie widzę Tottenhamu kończącego sezon w pierwszej czwórce. Jeżeli Kane nie zdobędzie trofeów z Bayernem, to naprawdę musi być pechowcem – skomentował całą sytuację.

