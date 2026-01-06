Kto cieszy się z odejścia Amorima? Ogromna radość trójki graczy

11:30, 6. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Daily Mail Sport

Ruben Amorim zakończył swoją przygodę na Old Trafford. Daily Mail Sport zdradza nazwiska zawodników, których informacja o zwolnieniu Portugalczyka wyraźnie ucieszyła.

Ruben Amorim (Manchester United - West Ham United )
Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim (Manchester United - West Ham United )

Amorim odchodzi. Radość w szatni

W krótkim odstępnie dwóch trenerów Premier League pożegnało się ze swoimi posadami. Enzo Maresca rozstał się z Chelsea, natomiast Ruben Amorim został zwolniony przez Manchester United. The Blues już znaleźli nowego szkoleniowca, z kolei na Old Trafford decyzję o zatrudnieniu następcy Portugalczyka odłożono do lata.

Okazuje się, że decyzja klubowych władz o zakończeniu współpracy z Amorimem została pozytywnie oceniona przez kilku piłkarzy Czerwonych Diabłów. Daily Mail Sport przekonuje że Kobbie Mainoo, Joshua Zirkze i Manuel Ugarte nosili się z zamiarem odejścia. Jednak wszystko zmieniło się wraz z rozstaniem z 40-latkiem.

Wspomniana trójka chciała opuścić Old Trafford już w zimie. Ostatecznie Anglik, Holender i Urugwajczyk zrezygnowali z tych planów i zamierzają walczyć o regularną grę pod wodzą nowego szkoleniowca. Kto zastąpi Amorima? W meczu z Burnley drużynę poprowadzi Darren Fletcher, natomiast później zespół może przejąć klubowa legenda.

