Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim (Manchester United - West Ham United )

Amorim odchodzi. Radość w szatni

W krótkim odstępnie dwóch trenerów Premier League pożegnało się ze swoimi posadami. Enzo Maresca rozstał się z Chelsea, natomiast Ruben Amorim został zwolniony przez Manchester United. The Blues już znaleźli nowego szkoleniowca, z kolei na Old Trafford decyzję o zatrudnieniu następcy Portugalczyka odłożono do lata.

Okazuje się, że decyzja klubowych władz o zakończeniu współpracy z Amorimem została pozytywnie oceniona przez kilku piłkarzy Czerwonych Diabłów. Daily Mail Sport przekonuje że Kobbie Mainoo, Joshua Zirkze i Manuel Ugarte nosili się z zamiarem odejścia. Jednak wszystko zmieniło się wraz z rozstaniem z 40-latkiem.

Wspomniana trójka chciała opuścić Old Trafford już w zimie. Ostatecznie Anglik, Holender i Urugwajczyk zrezygnowali z tych planów i zamierzają walczyć o regularną grę pod wodzą nowego szkoleniowca. Kto zastąpi Amorima? W meczu z Burnley drużynę poprowadzi Darren Fletcher, natomiast później zespół może przejąć klubowa legenda.