Chelsea ma nowego trenera. Mógł wybrać inny klub

10:15, 6. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ben Jacobs

Chelsea w ekspresowym tempie znalazła nowego szkoleniowca. Stery w klubie ze Stamford Bridge przejmie Liam Rosenior. Anglik przyznał, że nie mógł odrzucić takiej możliwości.

Gianluigi Donnarumma i Liam Rosenior (Paris Saint-Germain - RC Strasbourg)
Icon Sport/ Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma i Liam Rosenior (Paris Saint-Germain - RC Strasbourg)

Chelsea znalazła następcę. To nowy szkoleniowiec

Konflikt na linii Enzo MarescaChelsea osiągnął ogromne rozmiary. Włoch nie zamierzał tolerować inferencji swoją pracę, a na dodatek nie był w stanie obronić się wynikami. Dlatego The Blues postanowili pożegnać dotychczasowego szkoleniowca. Nazwisko potencjalnego następcy od razu pojawiło się w przestrzeni medialnej.

Nowym trenerem londyńczyków zostanie Liam Rosenior. Anglik przenosi się na Stamford Bridge z Ligue 1 – do tej pory 41-latek odpowiadał za wyniki RC Strasbourg. Były opiekun Hull City potwierdził zmianę miejsca zatrudnienia.

– To niesamowita okazja w wielkim klubie, mistrzach świata, której po prostu nie mogłem odrzucić. Teraz mogę wrócić do domu i zobaczyć się z moimi dziećmi. Poświęciłem się, będąc z dala od nich. To było najlepsze 18 miesięcy mojej kariery zawodowej tutaj, w Strasburgu. Spotkałem niesamowitych ludzi i nic z tego nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy wszystkich osób związanych z tym klubem. Nie chodzi tylko o Chelsea, zainteresowały się mną również inne kluby z Ligi Mistrzów. Ale tej okazji nie mogę odrzucić – przyznał Rosenior, cytowany przez Bena Jacobsa.

