Manchester City w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez Josko Gvardiola. Niestety, nie tylko Chorwat nie jest zdolny do gry.

Manchester City potężnie osłabiony

Na konferencji poprzedzającej środowy pojedynek Manchester CityBrighton Pep Guardiola wypowiedział się na temat sytuacji kadrowej Obywateli. Hiszpański szkoleniowiec podzielił się z mediami wyjątkowo negatywnymi informacjami. Liczba kontuzjowanych wzrosła.

Trener The Ctizens potwierdził uraz Josko Gvardiola – reprezentant Chorwacji złamał nogę, co wywołało natychmiastową reakcję aktualnego wicelidera Premier League. Nadal niedostępny jest John Stones. Anglik nie zanotował ani jednego spotkania od grudniowego pojedynku z Fulham. 31-latek opuścił już osiem meczów z rzędu i ciągle nie jest gotowy do gry.

Na dodatek w kilku najbliższych tygodniach Manchester będzie musiał radzić sobie także bez Rubena Diasa. Portugalczyk przedwcześnie opuścił murawę w rywalizacji z Chelsea, a teraz Guardiola ujawnił, że 28-letni defensor zmaga się z problemami mięśniowymi.

W zbliżającej się potyczce z Brightonem trener City najprawdopodobniej postawi na na kwartet Nico O’Reilly, Abdukodir Chusanow, Nathan Ake, Matheus Nunes.

