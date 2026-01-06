Manchester City w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez Josko Gvardiola. Niestety, nie tylko Chorwat nie jest zdolny do gry.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Matheus Nunes, Nico O'Reilly, Ruben Dias, Erling Haaland i Nico Gonzalez

Manchester City potężnie osłabiony

Na konferencji poprzedzającej środowy pojedynek Manchester City – Brighton Pep Guardiola wypowiedział się na temat sytuacji kadrowej Obywateli. Hiszpański szkoleniowiec podzielił się z mediami wyjątkowo negatywnymi informacjami. Liczba kontuzjowanych wzrosła.

Trener The Ctizens potwierdził uraz Josko Gvardiola – reprezentant Chorwacji złamał nogę, co wywołało natychmiastową reakcję aktualnego wicelidera Premier League. Nadal niedostępny jest John Stones. Anglik nie zanotował ani jednego spotkania od grudniowego pojedynku z Fulham. 31-latek opuścił już osiem meczów z rzędu i ciągle nie jest gotowy do gry.

Na dodatek w kilku najbliższych tygodniach Manchester będzie musiał radzić sobie także bez Rubena Diasa. Portugalczyk przedwcześnie opuścił murawę w rywalizacji z Chelsea, a teraz Guardiola ujawnił, że 28-letni defensor zmaga się z problemami mięśniowymi.

W zbliżającej się potyczce z Brightonem trener City najprawdopodobniej postawi na na kwartet Nico O’Reilly, Abdukodir Chusanow, Nathan Ake, Matheus Nunes.