Manchester City reaguje. Poważny uraz i transfer ratunkowy

Manchester City został zmuszony dokonać nieplanowanego transferu, informuje Fabrizio Romano. To efekt kontuzji Josko Gvardiola, który stracić co najmniej kilka tygodni.

Manchester wezwał swojego gracza

Josko Gvardiol nie dokończył hitowego pojedynku z Chelsea. Manchester City stracił nie tylko trzy punkty, ale także kluczowego obrońcę. Reprezentant Chorwacji doznał kontuzji kolana, co ma go wykluczyć z gry na kilka najbliższych tygodni. Dokładna diagnoza urazu jeszcze nie jest znana, ale prognozy nie są optymistyczne.

Pep Guardiola w starciu z The Blues nie mógł skorzystać z dwóch defensorów – Rayan Ait-Nouri przebywa na Pucharze Narodów Afryki, natomiast John Stones od dłuższego czasu mierzy się z problemami mięśniowymi. Teraz do grona nieobecnych dołączył Gvardiol. Sytuacja w szykach obronnych Obywateli nie należy do idealnych, dlatego władze klubu zdecydowały się na transfer ratunkowy.

Manchester skrócił wypożyczenie Maxa Alleyne’a. Dwudziestolatek miał spędzić cały sezon w szeregach Watfordu, ale został wezwany do macierzystego klubu. Młodzieżowy reprezentant Anglii w obecnych rozgrywkach zanotował 17 występów, a w sześciu ostatnich meczach spędził na murawie pełne 90 minut.