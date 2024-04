Jose Mourinho po rozstaniu z AS Romą nie znalazł sobie nowego miejsca pracy. Nowe wieści na temat Portugalczyka przekazał serwis TeamTalk, wskazując klub, gdzie może pracować.

fot. James Moy / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ciekawe wieści obiegły media na Wyspach Brytyjskich

TeamTalk przekazał, że na celowniku West Ham United znajduje się Jose Mourinho

61-latek pozostaje bez pracy od rozstania z AS Romą

Jose Mourinho może zastąpić Davida Moyesa w West Hamie United

Jose Mourinho to jeden z bardziej doświadczonych trenerów na rynku. Portugalski szkoleniowiec w AS Romie zasłynął z tego, że znalazł się w finale z tą ekipą Lidze Europy i w Lidze Konferencji Europy. 61-latek ma też na swoim koncie sukcesy z Realem Madryt, Interem Mediolan, Chelsea czy FC Porto.

Portugalczyk stracił pracę pierwszego trenera Giallorossich w styczniu. Wpływ na to miał szeregi nieudanych spotkań, które skutkowały tym, że rzymianie plasowali się na dziewiątej pozycji w tabeli. Mourinho nie ukrywa jednak w medialnych przekazach, że jest gotowy na powrót do zawodu, jeśli pojawi się atrakcyjny projekt.

TeamTalk podaje natomiast, że zainteresowany zatrudnieniem portugalskiego trenera może być West Ham. Mourinho w szeregach Młotów miałby zastąpić Davida Moyesa. Zainteresowanie portugalskim trenerem ze strony ekipy z Londynu może być motywowane zdolnością Mourinho do osiągania dobrych wyników przy ograniczonych zasobach, co pokazał podczas swojego krótkiego pobytu w klubie z Rzymu. Może to być ciekawe rozwiązanie dla Młotów, zwłaszcza po ich niedawnym sukcesie w Lidze Konferencji Europy.

West Ham aktualnie plasuje się na ósmej pozycji w ligowej tabeli, legitymując bilansem 48 oczek na koncie. W niedzielnych derbach Londynu w ramach 33. kolejki ligi angielskiej na drodze Młotów stanie Fulham.

