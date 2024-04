Niespodziewane wieści dotyczące przyszłości Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe to zawodnik, którego przyszłość cały czas elektryzuje kibiców we Francji. Ostatnio ciekawe wieści na temat zawodnika Paris Saint-Germain pojawiły się na stronie Defensa Central. Klub z Ligue 1 podobno wciąż wierzy, że realny jest scenariusz z przedłużeniem umowy z piłkarzem.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Nie milkną doniesienia dotyczące Kyliana Mbappe

Defensa Central przytoczyła słowa Luisa Fernandeza, który przekopuje, że wciąż realny może być scenariusz z nową umową Francuza w Paris Saint-Germain

Aktualny kontrakt 25-latka obowiązuje do końca trwającego sezonu

Sprawa przyszłość Kyliana Mbappe nabiera tempa

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku. Wydawało się, że nieuniknione jest podpisanie umowy przez zawodnika z Realem Madryt. Niemniej wygląda na to, że klub z Ligue 1 nie przestał wierzyć w zatrzymanie piłkarza. Defensa Central, powołując się na francuskie media, będące pod rządami Nassera Al-Khelaïfiego i emira Tamima bin Hamada Al Thaniego, podaje, że PSG liczy na podpisanie nowego kontraktu z Mbappe.

Ostatnio natomiast ciekawej wypowiedzi udzielił Luis Fernandez, który był koordynatorem skautingu w klubie z Parc des Princes w latach 2017-2018. 64-latek przekonywał, że ewentualne sukcesy paryżan w tej kampanii mogą mieć wpływ na przyszłość reprezentanta Francji.

– Czy Mbappe odnalazłby się w Realu? Tak, bo jest bardzo dobry. Hiszpański klub ma już jednak świetnych zawodników. Poczekamy do końca sezonu. Zobaczymy, co się stanie. Niczego nie wykluczam. Załóżmy, że PSG wygra mistrzostwo i będzie w finale Pucharu Francji. A co jeśli PSG wygra Ligę Mistrzów… Niczego nie wykluczam – mówił Luis Fernandez cytowany przez Defensa Central.

Słowa byłego pracownika klubu z Paryża rzuciły nowe światło na sprawę związaną z przyszłością gwiazdy reprezentacji Francji. Chociaż na dzisiaj mało prawdopodobne wydaje się podpisanie nowej umowy z Paris Saint-Germain przez Mbappe. Tym bardziej że Florentino Pérez i Jose Angel Sanchez zachowują spokój w sprawie, ufając woli samego zawodników, który jest już podobno przekonany bardziej niż kiedykolwiek na transfer do klubu z Estadio Santiago Bernabeu.

Czytaj więcej: Dziennikarz o relacji Mbappe z Luisem Enrique. “Nie lubię kłamców”