FC Barcelona pokonała Valencię 4:2 w meczu 33. kolejki La Ligi. Wielka w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który ustrzelił hat-tricka. - Jestem bardzo, ale to bardzo z niego zadowolony - tak występ kapitana reprezentacji Polski skomentował Xavi Hernandez.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez i Robert Lewandowski

Lewandowski z hat-trickiem, Xavi docenił postawę Polaka

FC Barcelona wygrała 4:2 z Valencią w spotkaniu 33. kolejki La Ligi, czym odpowiedziała Gironie, z którą walczy o wicemistrzostwo Hiszpanii. Zdecydowanie najlepszym piłkarzem poniedziałkowego pojedynku był Robert Lewandowski, który tego wieczoru ustrzelił swojego pierwszego hat-tricka w lidze hiszpańskiej. Xavi Hernandez wziął udział w pomeczowej konferencji prasowej, podczas której wypowiedział się na temat kapitana reprezentacji Polski.

Trener Barcy docenił postawę 35-letniego napastnika, natomiast nie chciał zabierać głosu w sprawie przyszłości naszego rodaka. – Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z Roberta Lewandowskiego. Jego wkład jest niesamowity. Ma chęci, charakter oraz odwagę. Nie będę mówił o przyszłości jakiegokolwiek zawodnika. To niczego nie wnosi – powiedział Xavi Hernandez na wczorajszej konferencji prasowej, cytowany przez Fabrizio Romano.

Wydaje się jednak, że Lewy pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon, co wyraźnie zasugerował w ostatnim wywiadzie. Kontrakt 148-krotnego reprezentanta Biało-Czerwonych z Dumą Katalonii wygasa dopiero 1 lipca 2026 roku, a sam piłkarz chciałby wypełnić swoją umowę. Robert Lewandowski wrócił do walki o koronę króla strzelców – ma na swoim koncie szesnaście bramek i traci trzy gole do prowadzącego w tej klasyfikacji Artema Dovbyka.