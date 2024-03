Liverpool urządził sobie w czwartkowy wieczór festiwal strzelecki, pokonując wysoko Spartę Praga (6:1). The Reds jednocześnie wywalczyli spokojny awans do 1/4 finału Ligi Europy. Na ten temat głos zabrał Juergen Klopp.

fot. Imago / Peter Byrne Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool nie dał żadnych szans Sparcie Praga w rywalizacji ze Spartą Praga

Na temat czwartkowego spotkania swoją opinią podzielił się Juergen Klopp

Ekipa z Anfield Road pokonała w dwumeczu drużynę z Czech 11:2

Juergen Klopp po meczu Liverpool – Sparta Praga

Liverpool w roli faworyta przystępował do dwumeczu ze Spartą Praga w 1/8 finału Ligi Europy. Wywiązał się ze swojego zadania wybornie. The Reds w pierwszym spotkaniu wygrali różnicą czterech goli (5:1), a w rewanżu z ekipą z Czech zdobyli sześć bramek (6:1). Radości z tego powodu nie krył menedżer ekipy z Premier League.

– Tak, zdecydowanie graliśmy we właściwym rytmie i intensywności. Dokładnie tak powinniśmy podejść do tego meczu. Powiedziałem chłopakom przed spotkaniem, że musimy do tego podejść w ten sposób. Nie spodziewałem się, że nie przejdziemy do kolejnej rundy, nie spodziewaliśmy się, że jakimś cudem przegramy wynikiem 0:5 – mówił Juergen Klopp cytowany przez BBC.

– Od nas zależało, jak dobry będzie mecz i oczywiście cieszyliśmy się grą w piłkę, zdobyliśmy kilka fantastycznych bramek i szybko objęliśmy prowadzenie. Od tego momentu gra stała się trudna. Zaczęliśmy się zastanawiać, kontynuować grę. Robiliśmy natomiast swoje i bardzo mi się podobało to, co zobaczyłem – kontynuował Niemiec.

– Wszystko jest w porządku. Chcieliśmy przejść do następnej rundy, chcieliśmy dobrze zagrać i strzelić gole i to nam się udało – powiedział menedżer Liverpool.

