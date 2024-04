Px Images / Alamy Na zdjęciu: Giorgi Mamardashvili

Giorgi Mamardashvili wzbudza wielkie zainteresowanie

Giorgi Mamardashvili od kilku sezonów strzeże bramki hiszpańskiej Valencii i jest uważany za jednego z najlepszych golkiperów w całej La Lidze. Dobra postawa 23-letniego Gruzina nie przechodzi bez uwagi na rynku transferowym. Według Ekrema Konura ceniony bramkarz w nadchodzącym letnim okienku może zmienić otoczenie, ponieważ jego sytuację bacznie monitorują kluby z Serie A oraz Premier League. Turecki dziennikarz nie zdradził jednak nazw drużyn.

Co ważne, kontrakt Giorgiego Mamardashviliego z Nietoperzami wygasa dopiero 1 lipca 2027 roku, więc włodarze klubu z Estadio Mestalla mają bardzo dobrze zabezpieczoną przyszłość swojego zawodnika. To w praktyce oznacza, że jeśli europejscy giganci będą chcieli ściągnąć piętnastokrotnego reprezentanta Gruzji do siebie, to muszą liczyć się z wysoką opłatą. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia urodzonego w Tbilisi golkipera na 35 milionów euro.

Mierzący 197 centymetrów wzrostu bramkarz w 32 spotkaniach aktualnej kampanii wpuścił 34 gole i zachował 12 czystych kont. 23-latek do Valencii przeprowadził się w 2021 roku. Jego poprzednim zespołem było rodzime Dinamo Tbilisi, z którego wypłynął na szerokie, piłkarskie wody.