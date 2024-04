Aston Villa – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (27.04.2024)

Aston Villa - Chelsea, typy na mecz 35. kolejki Premier League. The Blues nie tracą nadziei na zajęcie szóstego miejsca w lidze, co umożliwi im grę w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Aston Villa – Chelsea, typy i przewidywania

Chelsea od początku sezonu spisuje się znacznie poniżej oczekiwań. Dotychczasowa praca Mauricio Pochettino nie jest oceniana pozytywnie, nawet mimo trudności, z jakimi się zmaga. Jego piłkarze regularnie wypadają z gry z uwagi na problemy zdrowotne, a indywidualne błędy przesądzają o końcowych wynikach spotkań. The Blues balansują w środkowej strefie tabeli, lecz mają jeszcze szanse na zajęcie szóstego miejsca. Na przeciwnym biegunie znajduje się Aston Villa, która w pewnym momencie sezonu liczyła się nawet w walce o mistrzostwo Anglii. Teraz pragnie zakończyć rozgrywki na czwartej lokacie, co da jej awans do Ligi Mistrzów.

Aston Villa przed własną publicznością radzi sobie dużo lepiej niż na wyjazdach. Wygrała znaczną większość spotkań rozgrywanych przy wsparciu swoich kibiców. Chelsea zdołowana wysoką porażką w derbach Londynu może mieć problem, aby w tym meczu zagrozić. Mój typ – wygrana Aston Villi.

Aston Villa – Chelsea, ostatnie wyniki

Aston Villa musi jeszcze bacznie obserwować znajdujący się za jej plecami Tottenham, który traci sześć punktów, lecz rozegrał do tej pory dwa ligowe mecze mniej. To jedyne realne zagrożenie w walce o czwarte miejsce. The Villans mają na koncie dwie kolejne ligowe wygrane – najpierw pokonali Arsenal (2-0), a później także Bournemouth (3-1). W międzyczasie Aston Villa awansowała do półfinału Ligi Konferencji Europy, ogrywając w rzutach karnych Lille.

Chelsea ma za sobą fatalny występ w derbach Londynu z Arsenalem, który zakończył się porażką aż 0-5. Ekipa Mauricio Pochettino straciła także szanse na jedyne trofeum, przegrywając w półfinale Pucharu Anglii z Manchesterem City (0-1). Tę serię dwóch nieudanych wyników poprzedziło rozgromienie Evertonu w stosunku aż 6-0, które na dłuższą metę nic nie dało.

Aston Villa – Chelsea, historia

Od początku sezonu 2023/2024 te drużyny grały już ze sobą trzy razy. W Premier League na Stamford Bridge lepsza okazała się Aston Villa, która wygrała 1-0. Później szczęście sprzyjało Chelsea, która w powtórkowym meczu Pucharu Anglii ograła Aston Villę w delegacji 3-1, zaliczając awans do kolejnej rundy.

Aston Villa – Chelsea, kursy bukmacherskie

Za faworyta sobotniej rywalizacji uważana jest Aston Villa. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2.10. W przypadku ewentualnej wygranej Chelsea jest to natomiast nawet 3.20. Kurs na remis waha się z kolei między 3.95 a 4.05.

Aston Villa – Chelsea, przewidywane składy

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Luiz, McGinn, Tielemans, Bailey, Diaby, Watkins

Chelsea: Petković, Disasi, Silva, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Gallagher, Madueke, Mudryk, Sterling, Jackson

Aston Villa – Chelsea, kto wygra?

Aston Villa – Chelsea, transmisja meczu

Mecz 35. kolejki Premier League między Aston Villą a Chelsea rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

