Klopp chce wrócić na ławkę! Jasna deklaracja

Juergen Klopp nie wykluczył, że jeszcze kiedyś zobaczymy go na ławce trenerskiej. Cytowany przez Sky Sport Deutschland powiedział, że nie jest u kresu swoich możliwości, ale na razie nic nie planuje.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp: jako trener nie jestem jeszcze u kresu możliwości

Juergen Klopp po zakończeniu sezonu 2023/2024 przeszedł na trenerską emeryturę. Wielu uważało, że to zdecydowanie za wcześnie, ponieważ jak na trenera wciąż jest w takim wieku, że może pracować jeszcze przez wiele lat. Obecnie sprawdza się w innej roli, ale wciąż pracuje w piłce nożnej. Pełnik funkcję globalnego szefa ds. piłki w grupie Red Bull, gdzie ma pod sobą wszystkie kluby w portfolio.

Co jakiś czas pojawiają się plotki, że wróci do zawodu. Media łączą go z Realem Madryt, ale okazało się, że nikt się z nim nie kontaktował w sprawie objęcia Królewskich. „Wiem, że to napisali ci idioci z Salzburger Nachrichten. To wszystko kompletne bzdury” – tłumaczył.

Wiadomo jednak, że Klopp na pewno wróci na Anfield Road. Raz jeszcze poprowadzi Liverpool, ale w meczu charytatywnym. Natomiast podczas jednego ze spotkań medialnych zasugerował, że nie wyklucza możliwości wznowienia kariery. Decyzja jeszcze nie zapadła.

– Jak na swój wiek jestem już na dość zaawansowany etapie życia. Jako trener nie jestem jeszcze u kresu swoich możliwości. Nie osiągnąłem wieku emerytalnego. Kto wie, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku lat? Ale na razie nic nie planuje – mówił Klopp.

Klopp prowadził dotychczas tylko trzy drużyny. Zaczynał w FSV Mainz, potem przez lata odpowiadał za wyniki Borussii Dortmund, a na koniec był związany z Liverpoolem. W przeszłości mówił, że w Anglii nie poprowadzi innego zespołu niż The Reds.