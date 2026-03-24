Klopp chce wrócić na ławkę! Jasna deklaracja

09:29, 24. marca 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Sky Sport Deutschland

Juergen Klopp nie wykluczył, że jeszcze kiedyś zobaczymy go na ławce trenerskiej. Cytowany przez Sky Sport Deutschland powiedział, że nie jest u kresu swoich możliwości, ale na razie nic nie planuje.

Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp: jako trener nie jestem jeszcze u kresu możliwości

Juergen Klopp po zakończeniu sezonu 2023/2024 przeszedł na trenerską emeryturę. Wielu uważało, że to zdecydowanie za wcześnie, ponieważ jak na trenera wciąż jest w takim wieku, że może pracować jeszcze przez wiele lat. Obecnie sprawdza się w innej roli, ale wciąż pracuje w piłce nożnej. Pełnik funkcję globalnego szefa ds. piłki w grupie Red Bull, gdzie ma pod sobą wszystkie kluby w portfolio.

Co jakiś czas pojawiają się plotki, że wróci do zawodu. Media łączą go z Realem Madryt, ale okazało się, że nikt się z nim nie kontaktował w sprawie objęcia Królewskich. „Wiem, że to napisali ci idioci z Salzburger Nachrichten. To wszystko kompletne bzdury” – tłumaczył.

Wiadomo jednak, że Klopp na pewno wróci na Anfield Road. Raz jeszcze poprowadzi Liverpool, ale w meczu charytatywnym. Natomiast podczas jednego ze spotkań medialnych zasugerował, że nie wyklucza możliwości wznowienia kariery. Decyzja jeszcze nie zapadła.

Jak na swój wiek jestem już na dość zaawansowany etapie życia. Jako trener nie jestem jeszcze u kresu swoich możliwości. Nie osiągnąłem wieku emerytalnego. Kto wie, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku lat? Ale na razie nic nie planuje – mówił Klopp.

Klopp prowadził dotychczas tylko trzy drużyny. Zaczynał w FSV Mainz, potem przez lata odpowiadał za wyniki Borussii Dortmund, a na koniec był związany z Liverpoolem. W przeszłości mówił, że w Anglii nie poprowadzi innego zespołu niż The Reds.

