Klopp wraca na ławkę Liverpoolu. Niemiec wszystko potwierdził

Juergen Klopp ponownie zasiądzie na ławce trenerskiej Liverpoolu. Powrót Niemca na Anfield planowany jest pod koniec marca - informuje serwis Liverpool Echo.

Juergen Klopp poprowadzi drużynę legend Liverpoolu

Juergen Klopp ponownie pojawi się na ławce trenerskiej na Anfield. Niemiecki szkoleniowiec potwierdził, że pod koniec marca poprowadzi Liverpool podczas specjalnego wydarzenia, które odbędzie się w trakcie przerwy reprezentacyjnej.

Chodzi o mecz charytatywny, w którym Liverpool Legends zmierzy się z Borussią Dortmund. Klopp zasiądzie na ławce trenerskiej wspólnie z Kennym Dalglishem, a całe wydarzenie ma na celu wsparcie LFC Foundation.

– Jestem naprawdę dumny, że mogę być ambasadorem tej fundacji. Powrót na Anfield na taki mecz to coś wyjątkowego – przyznał Niemiec.

Były menedżer The Reds nie ukrywa, że powrót na stadion będzie dla niego niezwykle emocjonalnym przeżyciem. – To będzie bardzo szczególny dzień dla mnie i dla wszystkich związanych z klubem. Nie mogę się doczekać – dodał.

Klopp zakończył swoją pracę w Liverpoolu w 2024 roku, ale wciąż pozostaje blisko klubu. Jednocześnie podkreśla, że jeśli kiedykolwiek wróci do pracy trenerskiej w Anglii, to tylko na Anfield.

– Nigdy nie poprowadzę innego klubu w Anglii niż Liverpool. Jeśli wrócę, to tylko tutaj – zaznaczył.

Jego powrót ma charakter jednorazowy. Niemniej jednak słowa Niemca ponownie rozbudziły wyobraźnię kibiców, którzy wciąż liczą, że jeszcze kiedyś zobaczą go na stałe na ławce The Reds.