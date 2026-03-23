Real Madryt sięgnie po Kloppa?! Były trener Liverpoolu jasno zareagował

Real Madryt latem najpewniej szukać będzie nowego trenera. Łączony z klubem był Jurgen Klopp, ale on sam w rozmowie ze "Sky Sports" jasno powiedział, że nie było nawet telefonu od Królewskich.

Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp jasno zdementował plotki nt. Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie zawodzi, choć ostatnie wyniki – szczególnie te w Lidze Mistrzów – mogą być nieco bardziej optymistyczne dla kibiców względem tego, co chociażby działo się na początku roku. Nie ma jednak wątpliwości, że latem klub czekać może spora rewolucja kadrowa, w tym ze zmianą trenera włącznie. Alvaro Arbeloa miał być bowiem tylko opcją tymczasową.

Dlatego też w ostatnich tygodniach i miesiącach z klubem ze stolicy Hiszpanii łączonych było wielu trenerów, którzy potencjalnie mogliby objąć zespół. Jednym z nich był Jurgen Klopp. Były szkoleniowiec Liverpoolu pozostaje bez zajęcia od momentu odejścia z klubu, choć co prawda zajmuje pewną pozycję w grupie Red Bulla. Niemniej teraz on sam odniósł się do plotek. Klopp jednoznacznie zdementował wszystkie wieści łączące go z Realem, mówiąc, że nie było nawet telefonu ze strony tej ekipy.

– Kto wie, co przyniosą kolejne lata, ale obecnie nie mam absolutnie żadnych planów w sprawie powrotu na ławkę[ ..]. Wiem, że to napisali ci idioci z Salzburger Nachrichten. To wszystko kompletne bzdury. Ani razu do mnie nie zadzwonili. I do mojego agenta też nie – powiedział Jurgen Klopp cytowany przez „Sky Sports”.

