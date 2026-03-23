Real Madryt sięgnie po Kloppa?! Były trener Liverpoolu jasno zareagował

19:31, 23. marca 2026
Jakub Fudali
Real Madryt latem najpewniej szukać będzie nowego trenera. Łączony z klubem był Jurgen Klopp, ale on sam w rozmowie ze "Sky Sports" jasno powiedział, że nie było nawet telefonu od Królewskich.

Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp jasno zdementował plotki nt. Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie zawodzi, choć ostatnie wyniki – szczególnie te w Lidze Mistrzów – mogą być nieco bardziej optymistyczne dla kibiców względem tego, co chociażby działo się na początku roku. Nie ma jednak wątpliwości, że latem klub czekać może spora rewolucja kadrowa, w tym ze zmianą trenera włącznie. Alvaro Arbeloa miał być bowiem tylko opcją tymczasową.

Dlatego też w ostatnich tygodniach i miesiącach z klubem ze stolicy Hiszpanii łączonych było wielu trenerów, którzy potencjalnie mogliby objąć zespół. Jednym z nich był Jurgen Klopp. Były szkoleniowiec Liverpoolu pozostaje bez zajęcia od momentu odejścia z klubu, choć co prawda zajmuje pewną pozycję w grupie Red Bulla. Niemniej teraz on sam odniósł się do plotek. Klopp jednoznacznie zdementował wszystkie wieści łączące go z Realem, mówiąc, że nie było nawet telefonu ze strony tej ekipy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

– Kto wie, co przyniosą kolejne lata, ale obecnie nie mam absolutnie żadnych planów w sprawie powrotu na ławkę[ ..]. Wiem, że to napisali ci idioci z Salzburger Nachrichten. To wszystko kompletne bzdury. Ani razu do mnie nie zadzwonili. I do mojego agenta też nie – powiedział Jurgen Klopp cytowany przez „Sky Sports”.

Zobacz także: Vinicius Junior zdecydował! Real Madryt już wszystko wie