Hojlund się nie zatrzymuje! Duńczyk skorzystał z prezentu [WIDEO]

IMAGO / Shaun Brooks / Action Plus Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Manchester United już w 36. sekundzie objął prowadzenie z Luton Town

Na listę strzelców wpisał się niezawodny Rasmus Hojlund

Duńczyk wykorzystał prezent od jednego z defensorów i pewnie zamienił akcje na gola

Rasmus Hojlund rozpoczął strzelanie!

Manchester United nie mógł sobie wyobrazić lepszego początku meczu z Luton Town. “Czerwone Diabły” wyszły na prowadzenie już w 36. sekundzie. Rasmus Hojlund wykorzystał fatalny błąd jednego z defensorów drużyny przeciwnej. Duńczyk pomknął na bramkę, ominął golkipera i wpakował futbolówkę do siatki.

Niecała minuta, a Manchester United już prowadzi. Niezawodny Duńczyk

Duńczyk już w siódmej minucie podwyższył wynik spotkania. Napastnik po uderzeniu Alejandro Garnacho skierował klatkę piersiową do bramki. Kilka minut później piłkarze Luton Town doprowadzili do wyrównania, a konkretnie zrobił to Carlton Morris.

Rasmus Hojlund obecnie ma na koncie 13 strzelonych goli w 30. rozegranych spotkaniach. Reprezentant Danii również zaliczył dwie asysty. Kibice Manchesteru United długo czekali na gole 21-latka, ale kiedy ten rozpoczął strzelanie, to robi już seriami.