Oscary 2026 za nami. Znamy zwycięzców we wszystkich kategoriach. Swój moment miał także świat futbolu. Po nagrodę sięgnął właściciel klubu Premier League. To historyczny moment.

Oscary 2026: Premier League w blasku fleszy

Ilu właścicieli klubów Premier League może pochwalić się najważniejszą nagrodą w świecie kina? Jeszcze wczoraj ani jeden. Natomiast od dzisiaj w tej statystyce pojawiło się pierwsze nazwisko. Oscary 2026 przyniosły zmianę we wspomnianym zestawieniu.

Najlepszym aktorem pierwszoplanowym został wybrany Michael B. Jordan, gwiazdor „Grzeszników” (łącznie cztery statuetki). Amerykański aktor, znany takich hitów jak Prawo ulicy (The Wire) czy seria Creed, sięgnął po swoje premierowe wyróżnienie. Jednocześnie 39-latek zapisał się w historii Premier League.

Michael B. Jordan just became the first Premier League club owner to win an Oscar 🎬⚽



Jordan is part of the ownership group of AFC Bournemouth through the Black Knight Football Club consortium. 🍒 #PremierLeague pic.twitter.com/RKXNm5yTu4 — DAZN Football (@DAZNFootball) March 16, 2026

Michael B. Jordan od grudnia 2022 roku jest współwłaścicielem AFC Bournemouth. Wisienki zostały przejęte przez Black Knight Football Club, spółkę kierowaną przez amerykańskiego biznesmena Billa Foleya i Cannae Holdings, natomiast aktor wraz z Nullahem Sarkerem (Kosmos Holding, grupa inwestycyjna zajmująca się sportem i mediami) znalazł się w gronie mniejszościowych udziałowców.

