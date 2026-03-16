Oscary 2026: Premier League w blasku fleszy
Ilu właścicieli klubów Premier League może pochwalić się najważniejszą nagrodą w świecie kina? Jeszcze wczoraj ani jeden. Natomiast od dzisiaj w tej statystyce pojawiło się pierwsze nazwisko. Oscary 2026 przyniosły zmianę we wspomnianym zestawieniu.
Najlepszym aktorem pierwszoplanowym został wybrany Michael B. Jordan, gwiazdor „Grzeszników” (łącznie cztery statuetki). Amerykański aktor, znany takich hitów jak Prawo ulicy (The Wire) czy seria Creed, sięgnął po swoje premierowe wyróżnienie. Jednocześnie 39-latek zapisał się w historii Premier League.
Michael B. Jordan od grudnia 2022 roku jest współwłaścicielem AFC Bournemouth. Wisienki zostały przejęte przez Black Knight Football Club, spółkę kierowaną przez amerykańskiego biznesmena Billa Foleya i Cannae Holdings, natomiast aktor wraz z Nullahem Sarkerem (Kosmos Holding, grupa inwestycyjna zajmująca się sportem i mediami) znalazł się w gronie mniejszościowych udziałowców.
Oscary 2026: pełna lista zwycięzców
- Najlepszy film: „Jedna bitwa po drugiej”
- Najlepszy film międzynarodowy: „Wartość sentymentalna” (Norwegia)
- Najlepsza reżyseria: Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
- Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Michael B. Jordan, „Grzesznicy”
- Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Jessie Buckley, „Hamnet”
- Najlepszy aktor drugoplanowy: Sean Penn, „Jedna bitwa po drugiej”
- Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan, „Zniknięcia”
- Najlepszy scenariusz adaptowany: Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
- Najlepszy scenariusz oryginalny: Ryan Coogler, „Grzesznicy”
- Najlepsze zdjęcia: „Grzesznicy”
- Najlepsze efekty specjalne: „Avatar: Ogień i popiół”
- Najlepsza charakteryzacja: „Frankenstein”
- Najlepsze kostiumy: „Frankenstein”
- Najlepsza scenografia: „Frankenstein”
- Najlepszy montaż: „Jedna bitwa po drugiej”
- Najlepsza muzyka: „Grzesznicy”
- Najlepszy dźwięk: „F1: Film”
- Najlepsza piosenka: „Golden”, „K-popowe łowczynie demonów”
- Najlepszy casting: „Jedna bitwa po drugiej”
- Najlepszy film dokumentalny: „Pan Nikt kontra Putin”
- Najlepszy film animowany: „K-popowe łowczynie demonów”
- Najlepszy film krótkometrażowy: „The Singers” i „Two People Exchanging Saliva”
- Najlepszy dokumentalny film krótkometrażowy: „All the Empty Rooms”
- Najlepszy animowany film krótkometrażowy: „The Girl Who Cried Pearls”