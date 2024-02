IMAGO / Pro Sports Images / Ryan Browne Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola to jeden z najlepszych szkoleniowców na świecie

Hiszpan od lat prowadzi Manchester City

Teraz mówi wprost, że chciałby kiedyś poprowadzić reprezentację

Jasny cel

Pep Guardiola to jeden z najlepszych trenerów na świecie. Taki stan rzeczy ma miejsce już od lat, a Hiszpan co sezon udowadnia, że nie dzieje się to przez przypadek. Prowadzony przez niego Manchester City utrzymuje się na ligowym szczycie od dawna, a do tego sięga po triumfy w Europie. Wcześniej podobnie było z FC Barceloną oraz Bayernem Monachium, które również prowadził. Teraz jednak 53-letni trener zdradził, co chciałby robić po zakończeniu pracy dla klubu z Emirates Stadium.

– Chciałbym kiedyś poprowadzić reprezentację na mistrzostwach świata, Euro albo Copa America. Nie wiem kiedy konkretnie to będzie, może za pięć, dziesięć albo i 15 lat – mówi cytowany przez ESPN.

