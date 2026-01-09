Guardiola ocenił transfer Man City. Co za słowa

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Semenyo został piłkarzem Man City. Guardiola jest nim zachwycony

Manchester City sfinalizował transfer bezpośrednio od ligowego rywala. Antoine Semenyo, który poprzednio błyszczał w Bournemouth, kosztował ich ok. 65 milionów funtów. W tym sezonie reprezentant Ghany zdobył 10 goli w 20 meczach Premier League.

Pep Guardiola mocno naciskał na sprowadzenie Semenyo. Pozyskanie piłkarza wcale nie było proste, ponieważ wiele klubów z Anglii chciało go pozyskać. Do samego końca o skrzydłowego walczył m.in. Liverpool. Hiszpański taktyk nie ukrywał zachwytu nad tym, że ostatecznie wybrał Manchester. Oceniając go jako piłkarza, wymienił najmocniejsze strony zawodnika.

– W ostatnich latach grał znakomicie w Bournemouth. Może występować po obu stronach boiska i w niewiarygodny sposób używa obu nóg. Może też grać jako napastnik, wykorzystując swoją szybkość. Zna Premier League, wiele klubów go chciało, a on zdecydował się do nas dołączyć, więc jedyne, co mogę powiedzieć, to dziękuję mu za to! Jestem naprawdę bardzo zadowolony z perspektywy najbliższych lat. Szybko się zaadaptuje, ponieważ grupa jest wyjątkowa – powiedział Pep Guardiola, cytowany przez serwis Transfer News Live.

Semenyo był związany z Bournemouth w latach 2023-2026. Łącznie wystąpił w barwach klubu w 110 meczach, w których zdobył 32 bramki i zaliczył 13 asyst. Wcześniej grał dla takich drużyn jak Bristol City, Sunderland i Newport County.