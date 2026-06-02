Guardiola dostał ofertę z tego klubu. Legenda chce go u siebie

Pep Guardiola dostał ofertę z Interu Miami. Skontaktował się z nim osobiście Sir David Beckham. "The Mirror" ujawnia, że hiszpański szkoleniowiec odrzucił propozycję z MLS.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Inter Miami chce zatrudnić Pepa Guardiolę

Pep Guardiola po dziesięciu latach zakończył pracę na Etihad Stadium. Mimo ważnego kontraktu do połowy 2027 roku zdecydował się ustąpić ze stanowiska trenera Manchesteru City. Miniona dekada została okraszona triumfem w Lidze Mistrzów oraz aż sześcioma mistrzostwami Anglii. Teraz za wyniki zespołu będzie odpowiadać Enzo Maresca, który kiedyś był asystentem Hiszpana.

Przyszłość Guardioli pozostaje znakiem zapytania. Co prawda, został on ambasadorem City Football Group, gdzie będzie doradzał wszystkim klubom w portfolio grupy. Niemniej jednak media łączą go z pracą w roli selekcjonera reprezentacji. Padają nazwy takich drużyn narodowych jak Włochy, Anglia, Maroko, Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Z kolei „The Mirror” poinformował, że Guardiola dostał zaskakującą ofertę pracy. Skontaktował się z nim legendarny Sir David Beckham, który widziałby go w roli trenera Interu Miami. W amerykańskim zespole na co dzień gra m.in. Lionel Messi. 55-latek jednak odmówił.

Trudno więc stwierdzić, czy w najbliższym czasie wróci na ławkę. Wygląda na to, że praca w klubie raczej jest niemożliwa. Nie wiadomo, jak zapatruje się na potencjalne oferty w roli selekcjonera drużyny narodowej. W tej roli jeszcze nigdy nie pracował.

Podczas pobytu w Man City prowadził zespół w 593 meczach. Bilans Guardioli to 423 zwycięstwa, 77 remisów i 93 porażki.