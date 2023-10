IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli po spotkaniu z Manchesterem City

Arsenal w hicie Premier League pokonał Manchester City 1:0. Bohaterem tego meczu był Gabriel Martinelli, który zdobył zwycięską bramkę. 22-letni Brazylijczyk w pomeczowym wywiadzie przekazał bardzo optymistyczne wiadomości dla kibiców “Kanonierów”.

– To była znakomita wygrana. Zdajemy sobie sprawę, jak ciężko się z nimi gra. Cały zespół stanął na wysokości zadania. Oczywiście, dało nam to sporo wiary. Grając w Arsenalu zawsze wierzymy w możliwość zdobycia tytułu. To znakomite uczucie – zwyciężać z tak wielkimi markami. Teraz musimy odpowiednio kontynuować odpowiednią dyspozycję – stwierdził Martinelli.

– Jestem bardzo szczęśliwy. To kolejny rok, w którym udoskonalamy poszczególne detale, aby funkcjonować lepiej niż ostatnio. Uważam, że obecnie jesteśmy jeszcze silniejsi i mamy doskonałą drużynę. To niezwykle istotne, ponieważ stwarza wiele możliwości rozwoju – dodał.

Gabriel Martinelli w tym sezonie ligowym rozegrał sześć spotkań w koszulce Arsenalu. Reprezentantowi Brazylii udało się w tym czasie zdobyć jedną bramkę, a także dwukrotnie zanotować asystę.

