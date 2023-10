PressFocus Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood bliski zmiany reprezentacji

Zawodnik obecnie odbudowuje swoją formę w hiszpańskim Getafe

Zawodnik do tej pory zanotował tylko jeden występ w seniorskiej reprezentacji Anglii

Greenwood może zamienić Anglię na Jamajkę

Odżyły pogłoski mówiące o zmianie barw reprezentacyjnych przez młodego skrzydłowego Manchesteru United, który obecnie odbudowuje swoją formę w hiszpańskim Getafe. Mason Greenwood może zamienić reprezentację Anglii na Jamajkę. 22-latek w przeszłości powoływany był do reprezentacji Anglii, jednak po oskarżeniach jakie spadły na młodego Anglika wydaje się, że drzwi do tej reprezentacji się zamknęły. Greenwood w seniorskiej reprezentacji Anglii zagrał tylko raz i dzięki obecnym przepisom FIFA, może on zmienić barwy reprezentacyjne. Zawodnik posiada jamajskie korzenie i nie jest wykluczone, że wybierze drogę podobną do Michaela Antonio, który reprezentuje barwy Jamajki.

– Chcemy mieć największe talenty w naszej drużynie. Jeśli Mason Greenwood odzyska dawną sprawność fizyczną i wróci do dawnej formy, to na pewno byłby na odpowiednim poziomie, aby pomóc reprezentacji Jamajki – stwierdził selekcjoner reprezentacji Jamajki.

Warto dodać, że to kolejny raz kiedy skrzydłowy Manchesteru jest łączony z reprezentacją Jamajki. Podobne spekulacje pojawiały się już w 2021 roku jednak wtedy, przed młodym skrzydłowym malowały się większe perspektywy w reprezentacji Anglii.