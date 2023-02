fot. PressFocus Na zdjęciu: Sir Alex Ferguson

Manchester United pokonał Newcastle w finale Pucharu Ligi Angielskiej

To pierwsze trofeum Czerwonych Diabłów od blisko sześciu lat

Sir Alex Ferguson popiera działania Erika ten Haga

Ferguson staje po stronie ten Haga

Pierwsze miesiące rządów Erika ten Haga na Old Trafford dały kibicom nadzieję, że klub wreszcie wróci do walki o najwyższe cele. W miniony weekend Manchester United pokonał Newcastle w finale Pucharu Ligi Angielskiej i zdobył pierwsze trofeum od blisko sześciu lat.

Głos po sukcesie zabrał legendarny sir Alex Ferguson, który pozostaje w bliskich relacjach z Holendrem. Były opiekun Czerwonych Diabłów popiera jego działania.

– Erik wspominał o tym wcześniej i moim zdaniem ma rację. Manchester United opiera się na sukcesie, a Erik idzie właściwą drogą. Transfery w wykonaniu Erika były bardzo ważne, a do tego trzyma klub w ryzach, co jest bardzo istotne – mówi Ferguson.

Szkot wypowiedział się także na temat fantastycznej dyspozycji Marcusa Rashforda, który uchodzi obecnie za czołowego napastnika na świecie. Ferguson wyraził potrzebę ściągnięcia zawodnika, który pomoże Anglikowi w strzelaniu goli.

– Moim zdaniem Marcus nie jest typowym napastnikiem. Operuje na lewej stronie i robi to fantastycznie. Jego wykańczanie akcji zawsze jest dobre, stara się uderzać płasko po ziemi, co jest istotne dla każdego napastnika. Jest w świetnej formie. Niestety to nasze jedyne źródło bramek, więc przydałby się nam jeszcze jeden taki zawodnik – uważa.

Zobacz również: