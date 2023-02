Pressfocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez wzmocnił Manchester City na początku bieżącego sezonu

Argentyńczyk szybko wkomponował się do ekipy Pepa Guardioli

Pracodawca 23-latka podjął już decyzję w jego sprawie

Manchester City ma jasne stanowisko w sprawie Alvareza

W minionym sezonie nie brakowało opinii, że Manchester City traci na jakości przez brak światowej klasy środkowego napastnika. Obywatele postanowili to zmienić w minionym letnim oknie transferowym. Na Etihad Stadium trafił Erling Haaland, który co jakiś czas bije różne rekordy strzeleckie. Norweg nie był jednak jedynym nowym nabytek w linii ataku.

Wraz z początkiem sezonu 2022/2023, do drużyny Pepa Guardioli dołączył Julian Alvarez. Manchester City zapewnił sobie transfer Argentyńczyka już rok temu, ale snajper przeniósł się do Anglii dopiero kilka miesięcy temu. W tym czasie zdołał już udowodnić swoją przydatność dla mistrza Anglii. Alvarez rozegrał na razie 30 meczów, w których do siatki trafił 10 razy (plus 2 ostatnie podania).

Manchester City podjął decyzję w sprawie przyszłości Alvareza. Jego dotychczasowy kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Mimo tego Argentyńczyk ma związać się z Obywatelami nową umową. Jak przekonuje Veronica Brunati, 23-latek w najbliższych dniach ma przedłużyć kontrakt o 12 miesięcy.

