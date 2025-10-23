Feio miał dwie oferty. Spadkowicz z Premier League i krajowy gigant!

Goncalo Feio nie może narzekać na brak zainteresowania. Były szkoleniowiec Legii Warszawa prowadził rozmowy z dwoma zagranicznymi klubami. Ich nazwy zdradza Rudy Galetti.

Mikołaj Barbanell/ Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio rozmawiał z Anglikami i Szkotami

Od 13 lipca Goncalo Feio pozostaje bez zatrudnienia. Tuż przed rozpoczęciem sezonu 35-latek rozstał się z USL Dunkerque. Do Francji trafił po udanym pobycie w Legii Warszawa, z którą sięgnął po Puchar Polski i zagrał w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Sukcesy na arenie międzynarodowej zapewniły mu rozpoznawalność w Europie.

Feio jest łączony z powrotem do Ekstraklasy i pracą w byłym klubie. Jednak Portugalczyk preferuje kierunek zagraniczny. Do tej pory były opiekun Motoru Lublin rozmawiał z dwoma zespołami, co ujawnił Rudy Galetti. Southampton i Rangers FC – to ekipy, które rozważały angaż trenera, który w poprzednim sezonie pokonał Chelsea w Londynie.

Święci ostatecznie postawili na Willa Stilla, natomiast szkocki gigant wybrał byłego asystenta Hansiego Flicka. W przypadku spadkowicza z Premier League rozmowy trwały przed rozpoczęciem nowych rozgrywek, natomiast The Gers negocjowali z Feio w tym miesiącu.



