Feio miał dwie oferty. Spadkowicz z Premier League i krajowy gigant!

11:44, 23. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Rudy Galetti

Goncalo Feio nie może narzekać na brak zainteresowania. Były szkoleniowiec Legii Warszawa prowadził rozmowy z dwoma zagranicznymi klubami. Ich nazwy zdradza Rudy Galetti.

Goncalo Feio
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell/ Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio rozmawiał z Anglikami i Szkotami

Od 13 lipca Goncalo Feio pozostaje bez zatrudnienia. Tuż przed rozpoczęciem sezonu 35-latek rozstał się z USL Dunkerque. Do Francji trafił po udanym pobycie w Legii Warszawa, z którą sięgnął po Puchar Polski i zagrał w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Sukcesy na arenie międzynarodowej zapewniły mu rozpoznawalność w Europie.

Feio jest łączony z powrotem do Ekstraklasy i pracą w byłym klubie. Jednak Portugalczyk preferuje kierunek zagraniczny. Do tej pory były opiekun Motoru Lublin rozmawiał z dwoma zespołami, co ujawnił Rudy Galetti. Southampton i Rangers FC – to ekipy, które rozważały angaż trenera, który w poprzednim sezonie pokonał Chelsea w Londynie.

Święci ostatecznie postawili na Willa Stilla, natomiast szkocki gigant wybrał byłego asystenta Hansiego Flicka. W przypadku spadkowicza z Premier League rozmowy trwały przed rozpoczęciem nowych rozgrywek, natomiast The Gers negocjowali z Feio w tym miesiącu.

POLECAMY TAKŻE

Danny Röhl i Hansi Flick
Flick może być dumny. Jego asystent trenerem krajowego giganta
Thomas Frank
Tottenham może wzmocnić środek pola. Gwiazda chce transferu
Steven Gerrard
Gerrard blisko powrotu na ławkę! Ma przejąć znany klub