Arsenal szuka mu nowego klubu. Faworytem włoski gigant!

Arsenal po zdobyciu mistrzostwa Anglii myśli o przebudowie ofensywy. Na wylocie znajduje się Gabriel Jesus. Kanonierzy szukają dla niego nowego klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Jesus trafi do Serie A? Giganci chcą go sprowadzić

Arsenal ma za sobą niemal idealny sezon – po wielu latach zdobył mistrzostwo Anglii, a do tego otarł się o triumf w Lidze Mistrzów. Dotarł do finału, gdzie minimalnie lepsze okazało się Paris Saint-Germain, które triumfowało w konkursie jedenastek. Nie ulega jednak wątpliwościom, że Mikel Arteta wykonał kapitalną robotę, a projekt na Emirates Stadium może być najciekawszym i najefektywniejszym w całej Premier League.

W rzeczywistości Arsenal chce wykorzystać niepewny okres swoich głównych rywali – Manchesteru City, Liverpoolu czy Chelsea. Nadarza się okazja, by zdominować krajowe podwórko na dłużej. Po ostatnim sukcesie Arteta myśli o przebudowie kadry i wzmocnieniu ofensywy. Na liście życzeń mistrza Anglii znajdują się nazwiska z najwyższej półki – Julian Alvarez, Morgan Rogers czy Bruno Guimaraes.

Oczywiście potencjalne wzmocnienia wiążą się też z rozstaniami. Klub opuścił już Leandro Trossard, a to dopiero początek. Trwają prace nad sprzedażą Gabriela Jesusa, który również nie ma szans na realną grę na Emirates Stadium. Ma problemy ze zdrowiem, a do tego przegrywa rywalizację z Viktorem Gyokeresem czy Kaiem Havertzem.

Brazylijski snajper może tego lata wylądować we Włoszech. „TEAMtalk” twierdzi, że faworytem w wyścigu o jego podpis jest Milan, choć na oku mają go też Juventus czy Atletico Madryt. Arsenal wyczekuje ofert w okolicach 20 milionów funtów.