Reprezentant Holandii kuszony przez saudyjskiego potentata

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Crysencio Summerville

Crysencio Summerville może przejść do Al-Hilal

Crysencio Summerville najprawdopodobniej zmieni klub podczas trwającego letniego okna transferowego. Jego obecny zespół – West Ham United – spadł z Premier League do Championship, a 24-letni skrzydłowy nie zamierza występować na zapleczu angielskiej elity. Reprezentant Holandii liczy na szybkie znalezienie nowego pracodawcy i w ostatnich tygodniach był łączony z takimi potęgami jak Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus czy AS Roma. Wszystko wskazuje jednak na to, że walka o jego podpis nabiera nowego wymiaru.

Europejskich gigantów może bowiem pogodzić Al-Hilal. Jak poinformował w mediach społecznościowych Sacha Tavolieri, saudyjski potentat dołączył do wyścigu o sprowadzenie lewego napastnika. Perspektywa przeprowadzki na Bliski Wschód może okazać się dla Summerville’a niezwykle atrakcyjna, przede wszystkim ze względu na możliwość podpisania bardzo lukratywnego kontraktu. Według tych samych doniesień przedstawiciele Al-Hilal nawiązali już pierwszy kontakt z otoczeniem piłkarza, analizując warunki ewentualnego transferu.

Sześciokrotny reprezentant Holandii występuje w barwach West Hamu United od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do Londynu z Leeds United za około 30 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 34 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst w koszulce ekipy Młotów. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, choć wygląda na to, że nie zostanie wypełniona do końca. Zdaniem serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Holendra wynosi obecnie od 35 do 40 milionów euro.

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