Chelsea analizuje sytuację. Trener pod lupą władz klubu

Liam Rosenior wciąż pozostaje trenerem Chelsea, ale jego przyszłość stanęła pod dużym znakiem zapytania po serii słabych wyników. Klub rozważa już możliwe scenariusze.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Liam Rosenior na krawędzi. Decyzja może zapaść w każdej chwili

Liam Rosenior znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji po kolejnych niepowodzeniach Chelsea w Premier League. Londyński klub przegrał aż siedem z ostatnich ośmiu spotkań. Porażka (0:3) z Brighton & Hove Albion tylko spotęgowała presję wokół szkoleniowca.

Jak poinformował dziennikarz Sky Sports Kaveh Solhekol na swoim profilu na platformie X, władze klubu rozpoczęły wewnętrzne rozmowy dotyczące dalszych kroków. Działacze sportowi Chelsea analizują sytuację i rozważają możliwe decyzje po rozczarowującym występie zespołu.

Na ten moment Rosenior pozostaje na stanowisku, jednak jego przyszłość nie jest pewna. Jak zaznacza znany insider, jest zbyt wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy trener poprowadzi drużynę w kolejnym meczu ligowym przeciwko Leeds United. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni będą kluczowe dla jego dalszej pracy.

Przedstawiciele klubu z Londynu do tej pory wspierali swojego menedżera. Niemniej w realiach futbolu wyniki mają decydujące znaczenie. Seria niepowodzeń sprawiła, że cierpliwość władz Chelsea może się wyczerpywać.

Chelsea’s sporting leadership are now discussing what to do next. They are taking stock of the situation after last night’s shocking performance at Brighton. Although the club have backed Liam Rosenior up to this point, football is ultimately a results business. It’s too early to… — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) April 22, 2026

Według informacji przekazanych przez Solhekola zawodnicy Chelsea otrzymali dzień wolny, co daje czas zarówno piłkarzom, jak i działaczom na analizę sytuacji i podjęcie decyzji.

Po 34 kolejkach Premier League stołeczna ekipa zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 48 punktów. Ogólnie forma Chelsea w ostatnich tygodniach budzi poważne obawy o końcówkę sezonu.