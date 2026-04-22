Manchester United rusza po wielki talent. W grze 45 mln euro

Richard Rios na radarze Manchesteru United

Manchester United zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League i pozostaje w grze o awans do Ligi Mistrzów. W 33. kolejce Czerwone Diabły odniosły niezwykle cenne zwycięstwo nad Chelsea (1:0) na Stamford Bridge, a bramkę zdobył Matheus Cunha.

W angielskim klubie już trwają przygotowania do letniego okna transferowego, w którym priorytetem ma być przebudowa środka pola. Jednym z zawodników znajdujących się na radarze jest Richard Rios z Benfiki Lizbona. Z przekazywanych informacji wynika, że odejście reprezentanta Kolumbii po zakończeniu sezonu jest bardzo prawdopodobne.

Benfica ma być skłonna rozważyć oferty w granicach 45 milionów euro. Nie wyklucza się, że portugalski klub spróbuje podnieść cenę, szczególnie jeśli zawodnik zaprezentuje wysoką formę podczas mistrzostw świata 2026. Na Old Trafford trwa analiza potencjalnych wzmocnień drugiej linii, a na liście życzeń znajdują się również Elliot Anderson, Sandro Tonali oraz Carlos Baleba.

Rios trafił do Benfiki latem ubiegłego roku z Palmeiras za 27 mln euro. 25-letni pomocnik rozegrał w obecnym sezonie 42 mecze, w których zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Co ciekawe, Kolumbijczyk jest również monitorowany przez SSC Napoli oraz Romę.