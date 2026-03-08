Emery ma dość podejścia Aston Villi. Rozważa rezygnację

Unai Emery jest niezadowolony z podejścia Aston Villi, jeśli chodzi o inwestycje na rynku transferowym. Jak podaje Football Insider, trener rozważa rezygnację po zakończeniu sezonu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Matty Cash może zostać bez trenera! Emery chce odejść z Aston Villi

Aston Villa zajmuje 4, miejsce w tabeli Premier League i walczy o awans do Ligi Mistrzów. Po 29. kolejkach mają 51 punktów, tyle samo, co trzeci Manchester United. Nad będącymi za ich plecami Chelsea i Liverpoolem utrzymują trzy oczka przewagi. Dodatkowo wciąż walczą w europejskich pucharach. Lada moment powalczą o awans do ćwierćfinału Ligi Europy w dwumeczu z Lille.

Z najnowszych informacji, jakie przekazał serwis Football Insider, wynika, że Unai Emery może opuścić Aston Villę po sezonie. Powód takiego obrotu wydarzeń to niezadowolenie z działań klubu na rynku transferowym. Hiszpan jest sfrustrowany ograniczeniami finansowymi. Jego zdaniem zarząd wykazuje się małą determinacją pod względem wydatków na wzmocnienia.

Emery ma pełne prawo oczekiwań większych nakładów finansowych pod kątem transferów. Przemawiają za nim wyniki, jakie osiąga z drużyną The Villans. W klubie pracuje od listopada 2022 roku, a każdy sezon kończył awansem do europejskich pucharów. Grał nie tylko w Lidze Europy, ale również w Lidze Konferencji oraz Lidze Mistrzów.

Dotychczasowy bilans Emery’ego w Aston Villi to 180 spotkań, 99 zwycięstw, 32 remisy i 49 porażek. Podstawowym zawodnikiem zespołu z Birmingham jest reprezentant Polski – Matty Cash.