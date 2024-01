Al-Shabab dogadał się z Newcastle United w sprawie transferu Miguela Almirona, ale transakcja nie dojdzie do skutku. Zgody nie wyraził bowiem sam zawodnik - przekazał Ben Jacobs.

IMAGO / Stephen Dobson Na zdjęciu: Miguel Almirón

Miguel Almiron postawił weto w sprawie transferu do Arabii Saudyjskiej

50-krotny reprezentant Paragwaju tym samym zostanie w Newcastle United

Al-Shabab mimo porozumienia z Anglikami będzie musiał obejść się smakiem

To już pewne. Miguel Almiron nie opuści Newcastle United

Przeprowadzka Miguela Almirona do Al-Shabab nie dojdzie do skutku w styczniowym okienku transferowym. W zeszłym tygodniu Saudyjczycy osiągnęli ustne porozumienie z Newcastle United, ale weto w tej sprawie postawił sam piłkarz.

Prawoskrzydłowy po prostu nie chciał przeprowadzać się do Arabii Saudyjskiej i nalegał na pozostanie w drużynie Srok. To mu się ostatecznie udało, ponieważ według Bena Jacobsa 29-latek przynajmniej do końca sezonu będzie nadal grał na St James’ Park.

50-krotny reprezentant Paragwaju w 31 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 5 bramek i zaliczył 2 asysty. Miguel Almiron wyceniany jest na 30 milionów euro.