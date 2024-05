Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Jan Oblak

Kluby Premier League monitorują sytuację Jana Oblaka

Przyszłość Jana Oblaka w Atletico Madryt podobno stoi pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że 31-letni bramkarz po zakończeniu aktualnego sezonu zmieni otoczenie. 62-krotny reprezentant Słowenii nie może narzekać na brak zainteresowania, ponieważ jego sytuację monitorują giganci Premier League – podaje “Sun Sport”. W kontekście bardzo doświadczonego golkipera mówi się o takich klubach jak Manchester United oraz Liverpool.

Oprócz tego w gotowości pozostają ekipy z Arabii Saudyjskiej, które chętnie zakontraktowałyby Jana Oblaka. Ceniony bramkarz z powodzeniem występuje w drużynie ze stolicy Hiszpanii od lipca 2014 roku, kiedy trafił do Madrytu za 16 milionów euro z Benfiki Lizbona. Obecny kontrakt mierzącego 188 centymetrów wzrostu zawodnika z Atletico obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Gdyby Rojiblancos sprzedali 31-latka, to wybrali już jego następcę.

W takim przypadku hiszpański klub ma ruszyć po golkipera ligowego rywala – Giorgiego Mamardashviliego – który na co dzień gra w Valencii. Jan Oblak w trwającej kampanii rozegrał 49 meczów, wpuścił 64 bramki i zachował 12 czystych kont. Na Estadio Metropolitano dotychczas udało mu się wygrać Superpuchar Hiszpanii (2013/2014), Ligę Europy (2017/2018), Superpuchar Europy (2017/2018) oraz mistrzostwo La Ligi (2020/2021).