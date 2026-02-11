De Zerbi chce wrócić do Premier League. Dwa kluby umieściły go na liście życzeń

Roberto De Zerbi nie jest już trenerem Olympique Marsylii. Jak podaje Ben Jacobs włoski taktyk chce wrócić do Premier League. Zainteresowani są nim Manchester United i Manchester City.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

De Zerbi rozchwytywany. Man United i Man City mają go na oku

Olympique Marsylia po porażce z Paris Saint-Germain (0:5) straciła cierpliwość i zdecydowała się zwolnić trenera. Roberto De Zerbi po półtora roku pracy nie będzie dłużej odpowiadał za wyniki francuskiego klubu. W momencie rozstania zostawił „Olimpijczyków” na 4. miejscu w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 39 punktów. Strata do lidera wynosi obecnie 12 punktów.

Roberto De Zerbi nie zamierza długo czekać na powrót do pracy. 46-latek celuje w szybki powrót już od następnego sezonu. Z informacji Bena Jacobsa wynika, że Włoch chciałby wrócić do Premier League, gdzie w przeszłości pracował, będąc trenerem Brighton.

Za wyniki Mew odpowiadał w latach 2022-2024, odnosząc 38 zwycięstw w 89 meczach. Dziennikarz zdradził, że dostępność De Zerbiego od razu zwróciła uwagę dwóch czołowych drużyn z Premier League. Na liście życzeń umieściły go kluby z Manchesteru, czyli United i City.

W przypadku Manchesteru United kwestia trenera w sezonie 2026-2027 wciąż pozostaje znakiem zapytania. Obecnie tymczasowo do końca rozgrywek na ławce zasiada Michael Carrick. W międzyczasie pion sportowy prowadzi poszukiwania nowego szkoleniowca, ale nie wyklucza pozostawienia na ławce obecnego menedżera.

Z kolei Manchester City to bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ Pep Guardiola wciąż ma ważny kontrakt. Jednak mimo umowy do 2027 roku pojawiają się plotki, że odejdzie po zakończeniu sezonu. Wtedy właśnie De Zerbi byłby brany przez Obywateli pod uwagę.