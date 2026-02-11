Olympique Marsylia zmienia trenera. Roberto De Zerbi stracił pracę

Roberto De Zerbi nie jest już trenerem Olympique'u Marsylia. Klub z południa Francji poinformował o zakończeniu współpracy z 46-letnim Włochem za obopólną zgodą.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Oficjalnie: Roberto De Zerbi opuszcza Olympique Marsylia

Olympique Marsylia poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zakończeniu współpracy z Roberto De Zerbim. 46-letni Włoch nie jest już trenerem francuskiego klubu, a do rozstania doszło za porozumieniem stron. Włodarze ze Stade Velodrome podziękowali dotychczasowemu szkoleniowcowi za wkład w rozwój drużyny oraz profesjonalizm w codziennej pracy.

Jednocześnie francuski klub potwierdził, że rozpoczął już proces poszukiwania nowego trenera, który poprowadzi zespół Les Olympiens w kolejnych miesiącach i pomoże w realizacji sportowych ambicji Olympique’u.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026

De Zerbi opiekował się ekipą Olimpijczyków od lipca 2024 roku. W tym czasie poprowadził Marsylię w 69 meczach, z których 39 wygrał, 8 zremisował oraz 22 przegrał. Czara goryczy przelała się po ostatniej, druzgocącej porażce z odwiecznym rywalem – Paris Saint-Germain – aż 0:5. Mimo tego drużyna Les Phoceens znajduje się w ścisłej czołówce tabeli Ligue 1, zajmując 4. miejsce w stawce. Znacznie gorzej zespołowi szło jednak w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie zakończył rywalizację już na etapie fazy ligowej.

Roberto De Zerbi wcześniej pracował między innymi w Brighton & Hove Albion, Szachtarze Donieck oraz Sassuolo Calcio. Szkoleniowiec uchodzi za trenera preferującego ofensywny i nowoczesny styl gry, co było widoczne również w Marsylii. Na ten moment nie wiadomo, jaki będzie kolejny krok w karierze włoskiego menedżera. Nieznane pozostaje także nazwisko jego następcy w Olympique’u. Władze francuskiego klubu analizują różne kandydatury, by jak najszybciej ustabilizować sytuację zespołu.