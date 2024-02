IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Diogo Dalot

Diogo Dalot postanowił ocenić pierwsze pół roku trwającego sezonu

Portugalczyk ma świadomość, że drużyna spisywała się poniżej oczekiwań

Jego zdaniem, jednak ostatnie wyniki zespołu napawają optymizmem

Diogo Dalot: Pierwsza część sezonu była poniżej naszych oczekiwań

Manchester United nie może zaliczyć pierwszej części sezonu do udanych. Podopieczni Erika ten Haga pożegnali się z Ligą Mistrzów na etapie fazy grupowej. Natomiast w rozgrywkach Premier League “Czerwone Diabły” zajmują dopiero szóstą lokatę. Zawodnicy z Old Trafford jednak ostatnio pewniej sobie poczynają. Wygrali ostatnie dwa spotkania w lidze, a na dodatek awansowali do V rundy Pucharu Anglii.

Swoje zdanie na temat poczynań Manchesteru United wyraził Diogo Dalot w rozmowie z “DAZN”. Portugalczyk uważa, że pierwsza część sezonu jest do zapomnienia, ale ostatnie wyniki mogą napawać optymizmem.

– Styczeń mógłby być dla nas nieco bardziej udany, a pierwsza część sezonu była poniżej naszych oczekiwań. Pod względem indywidualnym jest dobrze, ale to zespół jest najważniejszy. Jeśli nie wygrywasz, to nie ma znaczenia, czy grasz dobrze, czy nie. Na szczęście ostatnio notujemy dobre wyniki i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca sezonu – powiedział piłkarz cytowany przez serwis “DevilPage”.

– Jesteśmy przyzwyczajeni do bycia w klubie, w którym presja i wymagania są bardzo wysokie. Za każdy razem, gdy wychodzimy na boisku, to obserwują nas miliony ludzi. To normalne, że będą pojawiać się opinie na nasz temat. Trzeba próbować trzymać się od tego z daleka – dodał Dalot.