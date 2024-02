Forma Chelsea w ostatnich miesiącach pozostawia wiele do życzenia. The Blues mimo wielomilionowych transferów zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli Premier League i mają więcej straconych niż zdobytych goli w sezonie. Można się zastanawiać, czy Chelsea jest już tylko ligowym średniakiem?

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea jest na 11. miejscu w Premier League

Straciła więcej goli niż strzeliła

W dwóch ostatnich meczach rywale wbili jej osiem bramek

Beznadziejna dyspozycja Chelsea

W niedzielę Chelsea dostała srogą lekcję gry w piłkę od Wolverhampton. The Blues przegrali aż 2:4, a na drużynę ze Stamford Bridge wylała się ogromna fala krytyki. Zresztą już po raz kolejny w tym sezonie. Obecnie znajdują się na 11. lokacie w tabeli, pomiędzy Bournemouth a Wolverhampton.

The Blues w 23 meczach tego sezonu Premier League zdobyli jedynie 31 punktów. Do lidera rozgrywek, drużyny Liverpoolu, tracą aż 20 punktów, natomiast do czwartej lokaty dającej możliwość gry w Lidze Mistrzów 15. Spadek oczywiście londyńczykom nie grozi, ale już raczej nikt nie wierzy, że The Blues mogą powalczyć w tym sezonie o coś więcej.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. Na tym etapie stracili więcej goli niż zdobyli (38:39), co jest kolejnym dowodem na beznadziejną dyspozycję zespołu, jeśli zestawimy to z wielkimi transferami i potencjałem piłkarskim.

Chelsea przegrała bardzo wysoko kilkukrotnie. W dwóch ostatnich meczach straciła osiem goli, po cztery z Liverpoolem i Wolverhampton, ale wcześniej tyle samo bramek wbił ekipie Pochettino Newcastle United oraz Manchester City. Chluby nie przynoszą też porażki z Nottingham (0:1) czy Brentford (0:2).

Zobacz również: Ekspert krytycznie o Liverpoolu: jakby wyszli z pubu