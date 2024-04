fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Man Utd

Kobbie Mainoo rozegrał świetny mecz przeciwko Liverpoolowi

18-latek jest największym objawieniem tego sezonu Premier League

Nemanja Vidić widzi w jego grze styl prezentowany przez Lukę Modricia

Talent Man Utd podąży droga Modricia?

Kobbie Mainoo jest ogromnym beneficjentem problemów kadrowych, jakie w tym sezonie trapią Manchester United. W pewnym momencie Erik ten Hag nie mógł korzystać z usług Masona Mounta, Casemiro czy Christiana Eriksena, więc postawił na utalentowanego zawodnika z akademii. Ten szybko udowodnił, że stać go na grę z najlepszymi, a jego występy są coraz bardziej imponujące.

18-latek ma za sobą znakomite zawody w hitowej rywalizacji z Liverpoolem. Jego bramka pozwoliła zatrzymać walczącego o mistrzostwo kraju przeciwnika. Manchester United nie ma wątpliwości, że chce budować środek pola wokół Mainoo, który najlepsze ma dopiero przed sobą.

Niedawno Anglik zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji. Nad wychowankiem Czerwonych Diabłów rozpływa się Nemanja Vidić, który porównuje jego styl gry do Luki Modricia.

– To fantastyczny zawodnik. Zwłaszcza, jeśli mówimy o jego orientacji na boisku. Niekiedy przypomina mi Lukę Modricia. Doskonale wie, w jakim położeniu się znajduje i kto za nim biegnie. Widać to było przy bramce z Liverpoolem, gdzie zaliczył udany kontakt z piłką i oddał świetny strzał. Bardzo trudno gra się przeciwko takim zawodnikom – mówi legenda klubu z Old Trafford.